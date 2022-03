Congo-Kinshasa: Radio Okapi - Vingt ans au service de la paix en RDC

communiqué de presse

Depuis vingt ans, Radio Okapi informe les femmes et les hommes de la République démocratique du Congo (RDC). Créée le 25 février 2002, la Radio de la Paix est progressivement devenue une histoire à succès. Sa création a coïncidé avec le lancement du processus démocratique en RDC, à travers un forum appelé "Dialogue inter-Congolais" tenu à Sun City (Afrique du Sud). C'est ainsi que vendredi 25 février, l'anniversaire de Radio Okapi a été célébré à travers les diverses villes depuis lesquelles elle émet. Tour d'horizon.

A l'instar de la capitale Kinshasa où se trouve l'antenne nationale de Radio Okapi, Beni a célébré le vingtième anniversaire de la radio vendredi 25 février. La cérémonie, qui a eu lieu à l'hôtel Okapi Palace au quartier Boikene, a réuni les autorités de la ville, civiles et militaires, certains notables civils et religieux, les responsables et personnel de la Monusco, mais aussi les représentants des différents acteurs de la société civile dont certains venus d'Oïcha, chef-lieu du territoire de Beni.

Discours, témoignages, exposés-débats et musique ont ponctué ce moment.

A cette occasion, le maire de la ville, Kashale Narcisse Muteba, a salué le formidable travail abattu par Radio Okapi depuis vingt ans " au service de la paix et de la démocratie ". Il a encouragé les journalistes de Radio Okapi à ne pas changer de cap, parce que, en plus d'être une " radio de la paix, c'est une radio du peuple, car au service du peuple à travers ses émissions et autres débats ", a-t-il dit.

Cecilia Piazza, cheffe de bureau de la MONUSCO Beni-Butembo-Lubero qui a ouvert la cérémonie, a indiqué la Radio est " un support médiatique important, sur lequel s'appuie la MONUSCO pour disséminer son message de paix à travers la province du Nord-Kivu, dans la région de Beni en particulier et partout en RDC. Elle a été de tous les instants, dans l'accompagnement des autorités dans la pacification du pays à travers ses reportages, ses émissions ", a-t-elle déclaré.

Le clou de la cérémonie a été le débat sur l'impact de la radio par rapport à la pacification de la région de Beni. A cet effet, le professeur Innocent Bora Uzima, chef du département des Sciences de l'Information et de la Communication à l'UCBC (Université Chrétienne Bilingue du Congo) a indiqué que Radio Okapi a eu un vrai impact sur la pacification de la région à travers les différents services qu'elle offre concernant la protection et la prévention des conflits. " En fournissant des informations de service et des actualités qui expliquent où le conflit a lieu, quelles sont les zones sécurisées, où trouver de l'aide, Radio Okapi donne des informations qui permettent aux populations de mieux se prémunir contre les risques qui les menacent ", a dit Innocent Bora Uzima. " Radio Okapi a servi réellement d'instrument de propagande d'une idéologie positive de paix, de réunification de la nation congolaise et de l'unité des peuples", a-t-il ajouté.

"L'Ituri ne s'imagine pas vivre sans Radio Okapi"

En Ituri, le premier signal de Radio Okapi a été capté le 25 août 2003. Pour marquer cet anniversaire, la section de l'Information publique de la MONUSCO en Ituri a organisé le 25 février 2022 une conférence-débat sur le thème : " Vingt ans depuis sa création : quelle contribution de Radio Okapi à la paix en Ituri et en RDC et quelles attentes de la population iturienne ? " Plus de 70 invités y ont pris part, dont des autorités politico-administratives, des représentants des associations de jeunes et de femmes, des professionnels de média, ou encore le porte-parole de l'armée congolaise en Ituri (FARDC).

Dans son mot de bienvenue, le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, Josiah Obat, a rendu hommage à Radio Okapi et à tous ceux et celles qui, 24/7, font vivre cette radio. Il a invité les participants à faire part de leurs propositions quant à l'avenir de ce "bien commun" à tous les Congolais et Congolaises, après le départ de la Mission onusienne.

L'orateur du jour, Richard Pitwa, directeur de la Radio Canal Révélation (RCR) et président de l'Association des radios communautaires de l'Ituri, a salué " le grand travail que fait Radio Okapi pour apporter aux populations une information à caractère national, plurielle, équilibrée. Radio Okapi donne la parole à tous, sans distinction : pouvoir, opposition, femmes, jeunes, artistes, bref, au citoyen lambda. Radio Okapi, c'est probablement la meilleure école de journalisme au pays, une source d'inspiration pour nous, professionnels des médias ". Il n'est pas le seul à saluer les " mérites " de cette radio des Nations Unies qualifiée par tous d'" église au milieu du village " ou encore de " fréquence de la paix ".

Outil de cohésion sociale

A Goma, de lundi 21 à vendredi 25 février 2022, la station régionale a proposé, aussi bien pour le décrochage quotidien que pour les émissions diffusées depuis Kinshasa, plusieurs formats radiophoniques factuels. Notamment des dossiers sur la contribution de Radio Okapi, au cours de ces vingt dernières années.

Concernant l'aspect festif, la célébration du 25 février a eu lieu au site Welfare de la Monusco/Goma, en présence d'une quarantaine d'invités. " Radio Okapi joue aussi un rôle important de soutien aux médias congolais. La radio des Nations Unies constitue souvent la seule source d'information nationale dans un pays où les médias sont surtout locaux. Les informations de cette station sont beaucoup reprises, ce qui aide ces médias à dépasser la vision locale des enjeux de l'actualité ", a déclaré Laïla Bourhil, cheffe de bureau de la MONUSCO Goma. Et d'ajouter : " Inutile de rappeler que l'avenir d'une station radiophonique se construit dans l'espérance suscitée quotidiennement chez les auditrices et auditeurs. Nul doute que les acteurs d'Okapi ont dû faire face à de nombreux défis pour finalement construire ce bel outil de formation et de cohésion sociale que chacun sait reconnaître en cette radio ".

Enfin, à Kinshasa, dans la Grande Halle de la Gombe, toute la journée du 25 février des émissions en direct ont été organisées : "Okapi Service" (impact du travail de Radio Okapi auprès de la population congolaise), "Parole aux auditeurs", mais également des productions artistiques avec la troupe théâtrale Sango'A, la chorale de la MONUSCO "Peace and love", etc. devant un public large et divers.

Une soirée de gala s'est par ailleurs tenue dans la Petite Halle de la Gombe avec près de 200 invités, dont trois ministres du gouvernement (Intérieur et Décentralisation, Industrie, Communication et Médias), des membres du corps diplomatique, le leadership et personnel de la MONUSCO et de la Radio Okapi et de nombreux autres invités. Au programme, plusieurs activités, dont les allocutions du directeur de la division de l'Information publique, Christophe Boulierac, du Représentant spécial adjoint du Secrétaire général, Kassim Diagne, du ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya ; le message vidéo de la cheffe de la MONUSCO Bintou Keita ; la projection du film "Radio Okapi, radio de la vie" de Pierre Guyot ont été vus et entendus au cours de cette soirée. Tous les intervenants ont démontré l'importance du travail de Radio Okapi dans le pays et ont souhaité sa pérennisation même après le départ de la MONUSCO.

A ce jour, Radio Okapi a de quoi être fière de son bilan. Elle a gagné le cœur des Congolais. La maison Radio Okapi s'appuie sur des fondations historiquement solides à travers son savoir-faire journalistique, sa notoriété et sa crédibilité. Radio Okapi couvre l'ensemble de la RDC grâce à ses 42 émetteurs FM, mais aussi son caractère populaire, avec 24 millions d'auditeurs qui l'écoutent chaque semaine.