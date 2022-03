Cote d'Ivoire: Gouvernance locale inclusive - Des acteurs renforcent leur capacité pour la mise en œuvre

Un séminaire de formation et de renforcement de capacité a réuni, ce lundi 28 février 2022, les hommes et des femmes, organisation de la société civile, de partis politiques, de corporations, des membres de l'administration publique, des élus locaux, les chefs coutumiers et religieux, les groupes communautaires et les jeunes. C'était à l'hôtel La Rose Blanche à Cocody Abidjan, autour du thème : " Prom ouvoir la participation inclusive dans la gouvernance locale en Côte d'Ivoire "

Organisé par le Centre de recherche politique d'Abidjan (Crpa) en collaboration avec l'ambassade de Canada, ce séminaire de formation a porté sur les mécanismes et la mise en œuvre de la gouvernance locale inclusive et participative. Ce séminaire de formation visait à favoriser la gouvernance inclusive, respectant les principes démocratiques et soucieuse des droits de la personne. Il s'agit de promouvoir donc le droit, facteur accélérant le processus de démocratisation de la Cote d'Ivoire.

Selon Dr Flan Moquet directeur du Centre de recherche politique d'Abidjan, l'objectif est d'une part promouvoir la participation des acteurs de la vie politique à la gouvernance locale. Et d'autre part, identifier les mécanismes promotion d'une gouvernance plus inclusive, souscrivant à l'idéal démocratique qui prend en compte les droits de la personne et donne force au droit. Elle vise également à informer sur les impacts de la participation inclusive dans la gouvernance locale et au niveau national, sensibiliser sur l'importance de la gouvernance inclusive à l'échelle locale. A l'en croire il s'agit de former sur les mécanismes de promotion de la gouvernance inclusive. Et ce, en intégrant les principes de démocratie, de droit de la personne et de respect du droit. Et enfin sensibiliser sur la place de la femme dans la gouvernance inclusive des entités locales et nationales

Exposant sur le thème : " L'éthique dans la gouvernance locale ", Dr Flan Moquet a rappelé les valeurs fondamentales de la démocratie. Il s'agit entre autres du respect des droits humains, l'égalité, de participation, l'inclusion etc. Pour lui, la démocratisation de la gouvernance dans ses variables droites de l'Homme, primauté du droit, participation des sensibilités notamment dans les entités territoriales déconcentrées et décentralisées est plus que nécessaire dans le processus de déconcentration et de décentralisation.

Plusieurs thématiques ont meublé également cette journée. Notamment " Genre et gestion des collectivités locales ", " Enjeux de la gouvernance participative dans les collectivités territoriales ".

Il faut toutefois noter que le Centre de recherche politique d'Abidjan est à sa 6è édition. Plusieurs localités ont déjà bénéficié. Notamment Korhogo, Daloa, Man Bouaké.

