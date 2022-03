Sénégal: BRVM - La capitalisation des actions dépasse la barre des 6600 milliards de FCFA ce 28 février 2022.

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a dépassé la barre des 6600 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce lundi 28 février 2022.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 6611,075 milliards de FCFA contre 6536,075 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 75 milliards de FCFA. Cette embellie est occasionnée par la forte progression de 1,15% de l'indice BRVM composite à 219,62 points contre 217,13 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10, il reste dans la même dynamique, enregistrant 1,45% de hausse à 170,99 points contre 168,55 points lors de la séance de cotation du vendredi 25 février 2022.

Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle a connu aussi une hausse de 20 milliards de FCFA à 7517,344 milliards de FCFA contre à 7497,344 milliards de FCFA la veille.

La valeur des transactions s'est, de son côté, établie à 1,637 milliard de FCFA contre 6,260 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,07% à 1 060 FCFA), Total Sénégal (plus 7,03% à 2 360 FCFA), Onatel Burkina Faso (plus 6,69% à 4 785 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 1 280 FCFA) et Oragroup Togo (plus 6,41% à 4 150 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est respectivement occupé par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 7,46% à 1 240 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (moins 5,47% à 6 050 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 4,12% à 1 165 FCFA), BOA Mali (moins 3,96% à 1 335 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 2,39% à 2 450 FCFA).