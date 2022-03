Algérie: Krikou prend part à une réunion de concertation des ministres chargés de la condition de la femme des pays membres de l'UA

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouthar Krikou a pris part, lundi, à une réunion de concertation des ministres chargés de la condition de la femme des pays membres de l'Union africaine (UA), a indiqué un communiqué du ministère.

Mme Krikou a participé à cette réunion de concertation présidée par l'Ethiopie dans le cadre des préparatifs pour la 66e session de la commission de la condition de la femme de l'ONU (CSW) placée sous le thème "l'égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte des politiques et programmes dans les domaines des changements climatiques et de la réduction des risques environnementaux et de catastrophe", ajoute le communiqué.

La réunion a porté sur "les engagements pris dans un cadre de travail international et régional concernant les droits de la femme et l'égalité entre les deux sexes, les changements climatiques et la réduction des risques environnementaux et de catastrophe", et "le coronavirus et les droits de la femme", conclut le communiqué.