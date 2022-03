Algérie: La modernisation des Forces armées dans le domaine des Transmissions mise en avant

Alger — Le Général de Corps d'Armée, Saïd Chanegriha, chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a mis en exergue, lundi, l'importance de la modernisation des Forces armées, notamment dans le domaine des Transmissions, des Systèmes d'Information et de la Guerre électronique, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le Général de Corps d'Armée qui a effectué une visite de travail et d'inspection à l'Etablissement central de rénovation du matériel des transmissions à El-Harrach (1ère Région militaire), a prononcé une allocution d'orientation à l'adresse des cadres et personnels de cet Etablissement, diffusée via visioconférence à l'ensemble des Régions militaires, à travers laquelle il a mis en exergue "l'importance que porte le Haut commandement à la promotion et la modernisation des Forces armées, notamment dans le domaine des Transmissions, des Systèmes d'Information et de la Guerre Electronique", soulignant qu'il s'agit d'un domaine "placé au centre d'intérêt du Haut Commandement, en vue d'atteindre les objectifs tracés".

"A cette occasion, je tiens à souligner que l'optimisation des capacités de combat de l'ANP constitue un centre d'intérêt permanent pour le Haut Commandement qui œuvre, sans relâche, conformément aux orientations de Monsieur le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, à moderniser l'ensemble des composantes de nos Forces armées et à promouvoir leur professionnalisme, notamment dans ce domaine sensible, à savoir celui des Transmissions, des Systèmes d'Information et de la Guerre électronique, comme il veille à la maitrise des technologies modernes et ambitionne de parachever l'édification d'une base industrielle solide, en termes de prise en charge de tous types de moyens de communication en les hissant aux niveaux escomptés", a souligné Général de Corps d'Armée dans son allocution.

En amont, le Général de Corps d'Armée avait suivi un exposé présenté par le Commandant de cet Etablissement, portant sur ses missions sensibles et vitales, avant de procéder à l'inspection des différentes chaines de montage, à l'instar de la chaine de montage des moyens radio, la chaine de montage des stations de fibre optique, les systèmes intercom, la chaine de montage des moyens de faisceaux hertziens et des autocommutateurs de campagne, la chaine de montage des moyens informatiques, la ligne d'intégration mécanique, ainsi que le noyau Recherche-Développement.

"In situ, le Général de corps d'Armée a suivi avec intérêt les explications exhaustives données par les cadres et responsables des ateliers sur les étapes de montage des différents types de matériels de transmissions", note le communiqué du MDN.

Le Général de Corps d'Armée a également saisi cette occasion pour "exhorter les responsables, les cadres et les employés de cet établissement à redoubler d'efforts pour promouvoir l'Arme des Transmissions au niveau requis et à veiller au suivi permanent des performances et de l'efficacité des moyens de communication produit par cet établissement, au niveau des unités opérationnelles, afin d'apporter les améliorations nécessaires, adaptées aux défis qui exigent l'emploi optimal de ces matériels au sein du Corps de Bataille".

Il convient d'indiquer que cet Etablissement prend en charge le montage des différents appareils de transmissions de nouvelle génération et de technologies de haute précision, et répond à tous les besoins de l'Armée nationale populaire en termes des ces équipements sensibles, à l'effet de moderniser l'Arme des Transmissions des Forces Armées et d'être au diapason des évolutions rapides, induites par les besoins sans cesse croissants en matière de haut et de très haut débits.

Ces chaines de production sont gérées par des systèmes numériques automatisés développés, et supervisées par des officiers, des cadres ingénieurs et techniciens, ayant bénéficié de formations spécialisées de haut niveau.

Cette visite, au cours de laquelle le Général de Corps d'Armée était accompagné du Commandant de la 1ère RM, du chef du Département Transmissions, Systèmes d'Information et Guerre électronique, et en présence des Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, des chefs de Départements, des Directeurs centraux du MDN et de l'Etat-Major de l'ANP, s'inscrit dans le cadre du suivi, par le Haut Commandement de l'ANP, des performances des établissements de soutien militaire, notamment ceux spécialisés dans la maintenance et la rénovation du Matériel des Transmissions, ainsi que le montage des différents types d'appareils et accessoires de communication, permettant d'alléger la dépendance étrangère dans ce domaine sensible et de réduire leurs coûts en devises, conclut le communiqué.