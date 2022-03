Algérie: Adoption du projet de loi définissant l'organisation de l'AAST

Alger — Les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont adopté lundi à Alger le projet de loi définissant l'organisation, la composante, le fonctionnement et les missions de l'Académie algérienne des Sciences et technologies (AAST).

La séance de vote s'est tenue en plénière présidée par M. Brahim Boughali, président de l'APN, en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane et de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar.

Les députés avaient proposé 19 amendements, dont la possibilité de transférer le siège de l'Académie de la ville d'Alger et la consécration d'un seul mandat pour le président de l'ASST.

Le ministre avait présenté le projet de loi, février courant, précisant que l'AAST était "une instance de réflexion, d'expertise et de consultation dans divers domaines des sciences, et se veut un partenaire des institutions de l'Etat".

De surcroît, le projet de loi vient "renforcer le travail de cette instance scientifique et technologique ayant un caractère différent en termes de sa composition et des conditions et normes d'acceptation de ses membres et de ses missions, de toutes les autres instances publiques activant dans le champ des sciences et de la recherche scientifique".

Les membres fondateurs de cette instance au nombre de 46, avaient été sélectionnés sur la base des normes d'excellence, de par leurs recherches, publications et autres contributions dans leurs domaines de compétences", ainsi qu'au regard "de leur grade universitaire au rang de professeur dans les universités, les écoles, les grands instituts, les centres et les laboratoires de recherche nationaux et étrangers, ainsi que parmi des personnalités algériennes représentant l'élite scientifique à l'intérieur et à l'étranger, qui ont prouvé leur mérite.

L'Académie compte des filières spécialisées dans les mathématiques, la physique, la chimie, les sciences médicales et biologiques, la biotechnologie, l'agriculture, les nouvelles technologies, l'informatique, les ressources en eau, l'environnement, le génie civil, l'architecture, l'urbanisme et la physique nucléaire.