Algérie: Accidents de la circulation à Guelma - Décès de 22 personnes en 2021

Guelma — Les accidents de la circulation ont causé la mort de 22 personnes de différents âges dans la wilaya de Guelma durant l'année 2021, a indiqué lundi le directeur de la Protection civile, le lieutenant-colonel Amar Bourourou.

S'exprimant lors d'une conférence de presse tenue au siège de la direction locale du secteur, dans le cadre du programme de célébration de la journée mondiale de la Protection civile (1er mars), le même responsable a précisé que le nombre de personnes ayant trouvé la mort l'année dernière a connu une hausse "sensible" par rapport à 2020, durant laquelle 16 décès ont été enregistrés.

S'agissant de la célébration de la journée mondiale de la Protection civile, le même responsable a révélé que le slogan de cette année porte sur "la Protection civile et la gestion des habitants relogés au temps des catastrophes naturelles et des crises, le rôle des bénévoles et la lutte contre les épidémies".

Le programme tracé pour l'occasion comprend, selon la même source, plusieurs exhibitions qui seront présentées par des équipes de plongeurs, de la colonne mobile de lutte contre les incendies, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, la section de soutien et d'intervention, en plus de distinctions.