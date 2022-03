Sénégal: Les contrats de travail bientôt enregistrés en ligne selon un inspecteur du travail

Saly-Portudal (Mbour) — Les contrats de travail devraient pouvoir être déposés en ligne par les postulants qui peuvent également les récupérer de la même façon, à partir de mars prochain, dans le cadre de la dématérialisation des procédures, a-t-on appris lundi d'un responsable du projet "Ensemble vers la réforme du travail".

"Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la dématérialisation de l'ensemble des procédures de l'inspection du travail, à commencer par l'enregistrement du contrat de travail. A partir de mars, en principe, les contrats de travail devraient pouvoir commencer à être déposés et retirés en ligne", a annoncé l'inspecteur du travail et de la sécurité sociale Demba Diop.

M. Diop, conseiller technique à la coopération allemande pour le développement (GIZ), dans le cadre de la mise en œuvre du projet "Ensemble vers la réforme du travail", participait à un atelier de trois jours (du 28 fév au 2 mars) consacré à cette problématique.

Cette rencontre, à l'initiative de la Direction du travail et de la sécurité sociale (DTSS), est organisée de concert avec la Direction du travail et de la sécurité sociale (DTSS).

Elle se tient à Saly-Portudal (Mbour, ouest) en collaboration avec le Syndicat des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale (SICTRASS).

"Dans le cadre du Compact with Africa, qui est une initiative de la République fédérale d'Allemagne en Afrique, le Sénégal a eu à signer avec le gouvernement de ce pays une coopération sur le partenariat pour encourager les réformes", a expliqué M. Diop.

Dans ce cadre, il a été mis en place ce projet dénommé "Ensemble vers la réforme du travail" et piloté par le ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions et l'administration du travail.

Il vise à "permettre à ce département ministériel de porter les bases de l'émergence économique" et surtout "la création massive d'emplois", pour les jeunes et les femmes.

Ce projet s'articule autour de cinq axes, dont le renforcement des capacités stratégiques dudit ministère, a souligné M. Diop, précisant que sur ce point, cette initiative compte s'appuyer sur la réforme en cours du Code du travail pour être "beaucoup plus conforme" au contexte d'émergence économique du Sénégal.

Un autre volet dudit projet consiste par ailleurs à aider le ministère en charge du Travail à mettre en place une stratégie genre visant à renforcer le pouvoir des femmes en milieu professionnel, a-t-il indiqué, compte non tenu d'autres points relatifs au renforcement du plan national au dialogue social.

Selon M. Diop, ce projet vise en outre l'optimisation des procédures au niveau des inspections du travail et de la sécurité sociale, l'appui, le renforcement matériel et la formation des inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale, en perspective notamment du début de l'exploitation pétrogazière au Sénégal.

"Le quatrième axe vise à gérer le conflit social, alors que le cinquième axe va permettre la formalisation du secteur informel à travers la protection sociale", a ajouté le conseiller technique conseiller technique à la GIZ).