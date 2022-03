Sénégal: Vers l'harmonisation des procédures de l'administration du travail

Saly-Portudal (Mbour) — La Direction du travail et de la sécurité sociale (DGTSS) dit travailler à une harmonisation de ses procédures, de concert avec les différents acteurs de l'administration du travail, en vue d'arriver à des "pratiques et méthodes unifiées".

"Quand on prend l'initiative de se pencher sur ces méthodes, actes, outils et procédures, cela va dans le sens d'une grande harmonisation qui sera (...) bénéfique pour l'ensemble des usagers", employeurs, travailleurs, ONG et même l'administration, a souligné Mouhamed Mactar Loum, conseiller technique du directeur général du travail et de la sécurité sociale.

Pour ce faire, les acteurs concernés se sont retrouvés lundi à Saly-Portudal (Mbour), pour une rencontre de trois jours, dans le cadre de la mise en œuvre du projet "Ensemble vers la réforme du travail", avec l'appui de la coopération allemande au développement (GIZ).

Selon M. Loum, l'inspection du travail et de la sécurité sociale étant "la vitrine" de cette administration, il est "de plus en plus" noté "une sorte de paradoxe" entre inspecteurs ou contrôleurs, d'une inspection à une autre, et il y a comme "une sorte de rupture" au niveau de l'ensemble des actes qui sont délivrés, "pour ne pas dire des procédures d'inspection du travail".

A terme, précise M. Loum, il sera question d'avoir un manuel de procédures axé sur des "pratiques et méthodes unifiées", pour qu'il n'y ait "pas de différence majeure sur l'ensemble" des actes et outils relevant de l'administration du travail et de la sécurité sociale.

Dans le cadre de son option de moderniser le service public pour plus d'efficacité, le gouvernement a lancé un Programme d'appui à la modernisation de l'administration (PAMA).

"Ainsi, à l'épreuve des faits et des retours d'expériences, il a été relevé des insuffisances dans les procédures et actes délivrés par les services de la DGTSS, y compris les inspections du travail et de la sécurité sociale", peut-on lire dans les termes de référence de cet atelier.

Il y est ajouté que l'harmonisation des outils devrait faciliter le travail de collecte et d'exploitation des données, pour l'élaboration des statistiques et des rapports périodiques du travail, lesquels serviront à alimenter le système statistique national coordonné par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).