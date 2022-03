Congo-Kinshasa: Goma - La plateforme des jeunes du Nord-Kivu lance un mécanisme d'échange d'informations pour la pai

La plateforme des jeunes du Nord-Kivu a lancé officiellement samedi 26 février à Goma, le mécanisme conjoint de mobilisation et partage d'informations entre les structures de jeunes, de la société civile, et les autorités locales, sur les questions et enjeux sécuritaires dans la province, sous le thème : " Voix de Jeunes sur la paix, Sécurité et engagement dans l'exécution de la résolution 2250 des Nations unies ".

Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet-Programme " Tufaulu Pamoja ", entendez, " Ensemble' nous réussirons ". Pour Nelson Mantama, coordonnateur provincial de ce projet, il s'agit-là d'un espace permanent de récolte d'informations et d'études stratégiques qui permette le rétablissement de la paix dans la province.

Ce programme est constitué d'une vingtaine de boites à suggestions recueillies dans tous les quartiers et places publiques reflétant les points de vue des jeunes et des femmes pour le rétablissement de la paix et la sécurité à Goma et dans la province, précise-t-il.

M. Mantama estime que ces sont les jeunes, qui sont en majorité auteurs de l'insécurité, alimentent les groupes armés et pilotent cet état de troubles. Par conséquent, il est important de sensibiliser les mêmes jeunes pour canaliser toutes leurs énergies vers la recherche de la paix, conclut-il.