Togo: Un nouveau répondant entre le Togo et l'IFC

Membre du Groupe de la Banque mondiale, la Société financière internationale (IFC) a désormais un nouveau répondant dans la sous-région. Kyle Kelhofer vient d'être nommé au poste de représentant régional senior pour le Bénin, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone et le Togo. il succède à Ronke-Amoni Ogunsulire.

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les marchés émergents. Elle est active dans plus de 100 pays et consacre son capital, ses compétences et son influence à la création de marchés et de débouchés dans les pays en développement.

Au cours de l'exercice 2021, IFC a engagé un montant record de 31,5 milliards de dollars au profit de sociétés privées et d'institutions financières dans des pays en développement, mobilisant ainsi les capacités du secteur privé pour mettre fin à l'extrême pauvreté et promouvoir une prospérité partagée dans des économies aux prises avec les conséquences de la pandémie de COVID-19. Pour de plus amples informations, consulter le site www.ifc.org.