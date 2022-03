Afrique: Les contours d'un futur traité international contre la pollution plastique se dessinent

Un consensus sera-t-il trouvé à Nairobi sur les contours d'un futur traité international contre la pollution plastique qui atteint des records dans le monde ? C'est l'objectif de l'Assemblée des Nations unies pour l'environnement qui a débuté, ce lundi 28 février, dans la capitale kényane, et qui a réuni une centaine de pays.

Un projet de résolution est bien sur la table. Il est le fruit d'intenses négociations informelles qui ont eu lieu toute la semaine dernière pour préparer le sommet. Une telle avancée serait considérée comme " historique ", alors que selon l'OCDE, sur 460 tonnes de plastiques produites en 2019, moins de 1% ont été recyclés.

À en croire le ministre norvégien de l'Environnement, Espen Barth Eide, qui préside les travaux, l'ONU serait " tout près " de parvenir à un consensus.

Pour le moment, il s'agit de définir un cadre pour les négociations à venir, censé aboutir, d'ici à deux ans - estiment les experts - à un traité international pour encadrer la pollution plastique. Mais ce cadre a toute son importance, car il détermine les sujets qui seront abordés dans le traité et donc sa portée.

Depuis plusieurs jours déjà et jusque tard dans le week-end, des discussions informelles ont permis d'aboutir à un projet de résolution. Reste maintenant à savoir s'il sera accepté par les ministres présents à l'Assemblée. À ce stade, Inger Andersen, directrice de l'agence de l'ONU pour l'environnement, se félicite, en tout cas, que le texte tient compte des principales revendications des militants écologistes.

" Si vous regardez ce texte, vous verrez qu'il parle de la pollution plastique de la source jusqu'à la mer, il parle d'un traité juridiquement contraignant, il parle de financements, et de la nécessité d'avoir des outils de suivi et c'est ce que cherchaient à obtenir les négociateurs "

Il concerne toute la filière du plastique et prévoit un traité juridiquement contraignant. Il évoque la question du financement et la nécessité aussi de prévoir un mécanisme de surveillance. Un texte devrait être soumis, mercredi 2 mars, à l'Assemblée plénière.

Sur la question du plastique, dans plusieurs pays déjà naissent des initiatives. Au Sénégal par exemple, l'entreprise Proplast a créé un réseau de points de récupération pour acheter aux consommateurs les déchets plastiques et vendre les produits recyclés issus de ces matières.

Le plastique aujourd'hui fait partie de nos vies (... ) Donc si nous voulons lutter contre cette pollution plastique, il faut qu'on le fasse avec l'ensemble des acteurs.

♦ La guerre en Ukraine évoquée en préambule

En ouverture des travaux, le ministre norvégien de l'Environnement en a appelé au sens de la responsabilité de chacun en particulier dans la période actuelle troublée par la guerre en Ukraine : " Notre assemblée s'ouvre alors que le monde connait de graves troubles géopolitiques. Dans de telles circonstances, notre responsabilité est encore plus grande. Plus que jamais nous devons prouver la force du multilatéralisme et être à la hauteur. "

La situation en Ukraine a d'ailleurs donné lieu à un échange ferme et direct entre le représentant de l'Union européenne qui a condamné " l'agression russe " en Ukraine et le représentant de Moscou qui a demandé à exercer un droit de réponse et continue à qualifier pudiquement l'invasion de l'Ukraine, " d'opération spéciale ".