Sénégal: Démenti de Serigne Kosso Mountakha Mbacké - La Douane n'a pas été bannie de Touba

Le fils du Khalife général des Mourides, Serigne Kosso Mbacké, monte au créneau pour dénoncer les fausses informations attribuées à Serigne Mountakha Mbacké faisant état de l'expulsion de la Douane de la zone de Touba par ce dernier.

Serigne Kosso Mountakha Mbacké, fils du Khalife général des Mourides, invite les talibés à soutenir les services de l'État, y compris la Douane. Dans une vidéo, il met en garde les adeptes des " fake news ". Selon un communiqué de la Douane reçu hier, le chef religieux a fait cette sortie suite à des articles parus dans la presse prêtant au Khalife général des Mourides une décision contre la surveillance douanière dans la zone de Touba. Lors d'une course-poursuite avec des agents des Douanes, des trafiquants de faux médicaments ont fait un choc en cognant un poteau électrique à la périphérie de Touba.

Un des occupants de la voiture a perdu la vie. Une délégation de la Direction régionale des Douanes du centre s'est rendue à Touba, auprès du Khalife général des Mourides, suite à ce drame, renseigne un communiqué de la Douane. Les autorités douanières étaient dans la ville religieuse pour échanger avec lui sur les faits et recueillir ses sages recommandations sur la nécessaire collaboration et compréhension entre les populations et les services de l'État. Malheureusement, dénonce la Douane dans un communiqué, des personnes malintentionnées ont profité de la situation pour véhiculer de fausses informations faisant état de l'expulsion de la Douane de la zone de Touba par le Khalife.

Une information démentie par Serigne Kosso Mountakha Mbacké. Selon lui, ni le terme " expulsion " ni celui de " persona non grata " n'ont été prononcés par le Khalife. " Quiconque le connaît, sait que ce n'est ni son discours ni son vocabulaire. Il ne les a jamais employés à l'adresse de personne et ne le fera jamais. Nous tous, ses enfants, ceux qui habitent avec lui tout comme ceux qui n'habitent pas avec lui, ne lui connaissons que le calme et la courtoisie ", rapporte la Douane à travers son communiqué.

D'après le chef religieux, la rencontre entre le Khalife général des Mourides et la délégation de la Douane du Centre, dirigée par le Colonel Bourama Diémé, a été marquée par " des échanges très courtois et pleins de cordialité ". " Nous devons tous éviter soigneusement de prêter à tort au Khalife des propos qu'il n'a pas tenus, d'ajouter ou encore de tronquer ses propos, car ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour nous, les disciples. Évitons cela ", ajoute Serigne Kosso Mountakha.

Selon le communiqué de la Douane, Serigne Kosso fait comprendre que les services de l'État travaillent pour le Khalife, car il en est le bénéficiaire, " qu'il s'agisse d'un policier, d'un gendarme ou d'un agent d'un autre corps. " Ils sont tous là pour lui, car c'est lui qui devrait et voudrait être partout présent et pour tous ", insiste-t-il. Par conséquent, ajoute le fils du Khalife, " il faut bien les accueillir, afin qu'ils puissent faire leur travail dans de bonnes conditions et éviter la confrontation avec eux ", non sans demander aux siens " de ménager les agents en mission ici, de leur prêter assistance et de collaborer avec eux, de sorte qu'ils puissent faire leur travail et donner satisfaction aux populations ".