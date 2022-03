Sénégal: " Sirènes de la nuit ", roman de Lobé Ndiaye - Par Pr Andrée Marie Diagne BONANE

" Sirènes de la nuit " est un roman de l'écrivaine Lobé NDIAYE. D'une soixantaine de pages réparties sur douze (12) chapitres et un épilogue, publié par les impliqués, éditeur, il nous plonge dans un univers bien de chez nous, par la vie de ses personnages, tout en nous invitant à revivifier un imaginaire que notre culture partage avec les Latins et les Grecs : le monde des sirènes. Douze chapitres qui traversent une bonne trentaine d'années, couvrant la vie de deux générations : celles d'Aminata et de ses enfants.

Que ce soit dans l'existence des personnages ou dans leurs cadres de vie, le temps se déroule suivant une logique de la répétition qui fait penser que la fatalité se joue des pauvres êtres humains que nous sommes. Nous vous proposons les trois pistes de lecture suivantes :

I. Histoire d'Aminata, la Sirène vaincue.

II. Histoire de Moulaye et de Sarata.

III. Un roman page d'histoire.

En bonne littéraire qui maîtrise ses classiques africains, Lobé NDIAYE ouvre son roman par une longue présentation de la ville qu'habitent l'héroïne et sa famille : un incipit qui donne froid dans le dos, tant l'atmosphère est délétère : "La ville grelotte après une pluie diluvienne qui s'est déversée sur elle. Les eaux remplissent les rues ainsi que les égouts. Certains animaux, chats, rats, souris ont péri. "

Nous sommes sous les tropiques, et comme ces bêtes, la jeune Aminata voit dans la pluie un élément funeste qui menace la sécurité de la demeure familiale. Les informations sur sa famille sont distillées au lecteur au fil des lignes : la cinquantaine, Père Yérim, émigré, est arrivé à dix huit ans de sa Guinée natale pour faire fortune. Maman Mouni vend des condiments au marché tandis que le petit frère Karim " s'amuse à triturer de ses doigts la boue et les flaques d'eau ".

La focalisation du récit sur la jeune fille laisse deviner que, comme Maïmouna d'Abdoulaye Sadji, Aminata ne supporte pas cette misère et cette promiscuité qui lui barrent l'horizon de la vie. "Aminata observe ces vieux murs aux couleurs incertaines, couverts de grandes taches d'humidité. Elle profite de ce moment d'intense contemplation pour se plaindre librement des lieux :

- Quelle maison ! Elle est pire qu'un poulailler !

-Il va falloir te contenter de cela, ma fille, en attendant des lendemains meilleurs. Dit père Yérim. "

Tandis que le petit frère Karim sombre dans les travers de la ville et les " paradis artificiels " : petits larcins, consommation de drogue, en lieu et place d'une vie d'apprenti menuisier auprès de Dame, Aminata qui partage la vie de marchande de sa mère ne rêve que d'une vie meilleure : elle accepte d'entrer " dans le monde de la mode et de la haute couture, " avec l'accord maternel. Elle ne résiste pas aux risques du métier : fréquenter bars et restaurants, et la voilà bientôt embarquée. A l'exception de la cadette Touti, le reste de la famille ferme les yeux sur la couleur et la provenance de l'argent qui permet à la jeune fille d'entretenir les siens.

Elle se voit coller le nom de Néfertiti " grâce à sa beauté qu'elle a héritée de sa mère, une Peule ". Lorsque Père Yérim, inquiet du comportement de sa fille décide de la donner en mariage à un homme du quartier, honnête travailleur, elle se rebiffe et le clash avec Père Yérim arrive tout naturellement.

Avec une facilité et une rapidité assez étonnante, les liens familiaux se dissolvent : au chapitre 3, Aminata abandonne sa famille et décide de se mettre en ménage avec Aladji Faty, l'amant de Janine Tounkara, sa protectrice. Avec le chapitre suivant, une autre étape de sa vie commence : celle de la mère de famille rangée qui, à l'image de sa propre mère, consacre ses journées à trouver de quoi entretenir sa famille, à cette différence près qu'Aladji n'est pas Père Yérim : la vie de rêve qu'il fit miroiter à Aminata sombre dans les remugles de l'alcool.

La rupture n'est pas seulement morale, elle est sociale : la jeune Aminata qui vivait dans une famille honnête et pauvre se retrouve piégée dans les tourbillons de la vie à Memphis, le quartier de débauche : au-devant de la scène, Moulaye et sa sœur Sarata.

II. Moulaye et Sarata, deux jeunes aux prises avec les maux de la ville.

Pendant un temps, Aminata a bien cru que le travail et l'amour avaient triomphé de l'alcool. Mais, à voir la courbe que prend le destin de ses deux enfants, le lecteur n'est pas loin de partager l'amère réflexion de Sarata: " Qu'ai-je fait pour subir un tel châtiment ? J'ai un père qui n'honore pas sa famille et une mère qui a un passé douteux." Comme son oncle Karim, Moulaye n'a pas achevé ses études secondaires, préférant, pour soutenir sa mère, trouver un emploi au port, tandis que l'autre se fourvoyait, insensible à la souffrance de sa mère (Ah ces fils ! Ne sentent-ils pas la fatigue assaillir la pauvre femme prématurément vieillie à force de cuisiner, piler, laver, repasser, aller au marché pour nourrir la famille ?" Moulaye, face à la réaction d'Aminata lorsqu'elle apprend qu'il renonce à passer son baccalauréat lui confie : " Ne t'en fais pas, maman.

Je te sortirai du pétrin, un jour. Tu seras choyée comme tu ne l'as jamais été, maman ". Sarata, plus que Moulaye, est victime de cette vie et de cette ville où elle n'a plus ses repères : famille décimée par l'alcool et les querelles entre père et mère, inceste, grossesse non désirée, fugue, etc.

Alors qu'elle a toutes les raisons de tout abandonner et même d'envisager la pire des solutions, la lumière vient de ceux qui lui sont proches : son amie Véra, "bohémienne trop libérale et contestataire pour vivre entre quatre murs (chapitre 7), son grand frère, qui l'encourage à reprendre le chemin du lycée, la couvre, la protège, enfin, son professeur, M. Djibril Sall, qui vient rétablir le bonheur et la considération dans la famille d'Aminata... En somme, contrairement à Aminata et Karim, Moulaye et Sarata auront été la revanche de leur mère sur la vie et la ville... Avec ces deux jeunes, on peut dire que Lobé NDIAYE passe en revue tous les problèmes que rencontre la jeunesse dans la société sénégalaise. Cela nous amène à notre troisième parcours de lecture : la composition/construction de Sirènes de la nuit.

III. Sirènes de la nuit, "un roman page d'histoire".

Un cadre romanesque serti de noms historiques. Une revue de tous les problèmes de notre société sénégalaise. Une esthétique de la répétition asymétrique. Du début et à la fin de ce roman, l'on est interpellé par les clignotants que sont les noms de personnages ou objets historiques, contemporains ou non : Habib Bourguiba ; "paradis artificiels"; Néfertiti. Martin Luther King ; Mère Térésa ; Rue Cham., Avenue des Diambars ; Demba et Dupont ; Avenue Thomas Sankara ; Rue Aline Sitoe Diatta. ; La route de l'Espérance ; Quartier Diama ; Avenue Alboury Ndiaye.

Que ce soit l'histoire du continent (héros et héroïnes) ou du Sénégal, Lobé NDIAYE nous montre l'importance de ces êtres qui ont façonné le Sénégal, et qui sont des références à la jeunesse d'aujourd'hui. Elle le fait d'ailleurs avec un léger humour qui atténue le tragique ou le grotesque de certaines situations.

En dépit du nombre assez limité de pages par chapitre (3 à 4), Lobé NDIAYE réussit à évoquer, non pas à résoudre tous les problèmes des Sénégalais : ceux liés au cadre romanesque qu'est la ville : évacuation des eaux usées et des ordures, marchés animés surtout par les femmes qui, à la première heure, ravitaillent les populations en légumes et poissons; questions liées à la scolarisation et à la gestion de l'Ecole : rentrée perlée, retardée, non gestion du flux des établissements et de la fréquentation des élèves/absentéisme, grossesses non désirées, activités parascolaires qui accaparent davantage le rendement scolaire; relations entre enseignants et élèves; tentations de la drogue, de l'alcool, de la prostitution, démission de certains parents, des pères notamment ; ce qui surcharge les mères; conflits de générations dans les familles ; quêtes d'un premier emploi, difficultés du secteur informel de l'économie.

Un dernier aspect du roman " Sirènes de la nuit ", consiste dans la composition de ce roman : les chapitres divisés entre deux générations, deux familles écrasées par les problèmes de survie, de résistance à toutes sortes de pressions et de violence.

Les réponses apportées par ces deux entités étant souvent à l'opposé, Lobé NDIAYE réussit, non par un deux ex machina, à faire briller un brin d'espoir, en faisant de la jeunesse une force de résistance et d'innovation : Moulaye et Sarata, quoique victimes chacun dans son histoire personnelle, finissent par reconstituer autour de la figure maternelle, réhabilitée, une nouvelle famille placée sous le sceau de l'entente, de la solidarité et du respect. La descendance d'Aminata aura définitivement échappé au charme malveillant des Sirènes de la Ville et de la nuit.