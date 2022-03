Sénégal: Grève des boulangers de Goudomp - La localité toujours privée de pain

Les boulangers ont maintenu leur mot d'ordre de grève. Ce lundi encore, les " Goudompois " ont vécu une journée sans pain. Les consommateurs appellent les autorités à trouver une solution rapide.

Mine renfrognée et démarche boudeuse, Abdoulaye, écolier, n'a pas pris son petit déjeuner ce matin. " Je n'aime pas la bouillie ", grommelle l'élève. Certains de ses camarades se sont contentés de prendre de la bouillie de mil ou du riz pour cette matinée du lundi. Et c'est partout ainsi dans le département. Les Goudompois se sont réveillés encore sans pain. Les boulangers ont maintenu leur mot d'ordre de grève et sont en négociations avec les autorités afin de trouver un terrain d'entente sur la situation qui a un impact sur les consommateurs.

Au garage de Goudomp, les gargotières vendent le petit déjeuner sans son accompagnement. La vendeuse Madembo informe qu'elles ont vendu aujourd'hui à perte. Car, dit-elle, les clients ne peuvent pas manger les mets sans pain. " Il faut qu'on nous aide. Les boulangers ont raison. Même, nous, vendeuses, savons que les clients achètent la baguette de 100 FCfa plutôt que celle de 200 FCfa. En tant que mère de famille, nous n'avons pas les moyens de remettre à chacun de nos enfants plus de 200 FCfa pour le petit déjeuner ", tout en appelant les autorités à accepter la fabrication des petits pains par les boulangers.

Ce qui arrangerait même les populations à faible revenu. Dans les écoles, poursuit la gargotière, les enfants sont munis de la pièce de 100 FCfa pour acheter du pain et de la sauce. Si on demande maintenant à ces élèves d'acheter plus que ça, c'est vraiment rendre plus difficile la vie à leurs parents, indique Madembo, sa place complètement vide au moment de notre passage. " Nous vendons à perte à cause de la baguette de 200 FCfa ", se désole-t-elle.

En face de l'Inspection de Goudomp, le boutiquier Mamadou Korka Diallo estime que la revendication des boulangers est légitime. Il souligne qu'il vend à perte le pain de 200 FCfa. Car, dès qu'il le coupe en morceaux, la plupart des clients n'achètent pas. Les gens préfèrent la baguette de 100 FCfa.

" Nous perdons lorsqu'on met en morceaux le pain de 200 FCfa et on ne peut plus retourner le produit invendu aux boulangers ", se navre-t-il. Il appelle les autorités à permettre la fabrication des deux catégories de pain et laisser le choix maintenant aux consommateurs. C'est dans la même lancée qu'abonde un autre commerçant du nom de Cheikh Diop du quartier Cité Eaux et Forêts.

Il indique que le manque de pain a diminué leurs chiffres d'affaires surtout concernant les produits comme le beurre, le chocolat et la mayonnaise qu'ils tartinent avec la baguette. Une autre commerçante, Ndeye Astou Badiane, informe qu'elle a vécu difficilement ces deux derniers jours très compliqués. Car, elle vend le petit déjeuner et le soir le diner. Ce qui fait que ses affaires n'ont pas été fructueuses ...