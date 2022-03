Congo-Brazzaville: Vie des partis - Dave Mafoula lance " l'opposition loyale et audacieuse "

Le président du parti " Les souverainistes ", Uphrem Dave Mafoula, a annoncé le 26 février dernier à Brazzaville, au cours d'une conférence de presse, la création de " l'opposition loyale et audacieuse (OLA), ainsi que sa participation aux prochaines élections législatives et locales.

Ayant pour socle le parti " Les souverainistes ", la nouvelle opposition a vocation à s'étendre et à rassembler, d'après son fondateur, tous les talents du pays. " L'OLA est une opposition qui s'harmonisera aux réalités des Congolais et sera à l'écoute attentive de leurs besoins... Une opposition qui conduira le Congo à l'alternance. Cette opposition ne sera ni excessive, ni extrémiste, mais constructive. Elle sera responsable, s'assumera et restera attachée aux valeurs fondatrices de la République ", a déclaré Uphrem Dave Mafoula.

C'est ainsi qu'il a appelé toute l'opposition congolaise à se rassembler, à se réorganiser et à unir ses forces pour des victoires certaines. " Les Congolais ont plus que jamais besoin d'une nouvelle opposition, solide et rassemblée. Une opposition qui les protégera et proposera pour eux des alternatives afin de les conduire à l'alternance ", a-t-il poursuivi.

S'agissant de la concertation politique prévue du 3 au 6 mars à Owando, chef-lieu du département de la Cuvette, le président du parti "Les souverainistes" a déploré le fait que le ministre en charge de l'Administration du territoire n'a pas élargi la liste des participants. " J'ai écrit au ministre Guy Georges Mbacka sans suite. Il y a des partis politiques invités qui n'ont pas une vie démocratique. J'opte pour une attitude sereine parce qu'il faut craindre que le gouvernement n'emprunte à nouveau la voie de l'imprudence, tant dans la démarche que dans la finalité. L'échec sera évité par la nécessité de convier toutes les voix qui rythment notre vie politique. Mais aussi, et surtout, qu'à l'issue de celle-ci, l'écart soit réduit entre les choses retenues et leur application ponctuelle ", a plaidé Uphrem Dave Mafoula.

Il a, par ailleurs, annoncé sa participation aux élections législatives et locales de juillet prochain. " Les élections législatives et locales étant un moment déterminant de notre vie politique, je ne manquerai d'y prendre une part active, quoique mon ambition tranquille soit d'un Congo entier. Notre opposition ne veut pas rester extraparlementaire. Nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour retrouver l'hémicycle ", a-t-il indiqué.

Faisant le bilan du gouvernement Makosso en onze mois d'exercice, Dave Mafoula pense qu'il est en-dessous des attentes de la population. " En neuf mois de fonction, aucune réforme audacieuse n'a été engagée pour baisser le taux de chômage ou empêcher les hausses d'impôts. Les prix des denrées alimentaires ne font que monter. Tout devient cher au marché, disent nos mamans. La pauvreté et la corruption sont toujours omniprésentes, le chômage omniprésent ", a-t-il dénoncé.