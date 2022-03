Congo-Kinshasa: Finances - Le secteur bancaire prêt à appuyer les institutions de la République

La FBN Bank est déterminée à poursuivre ses investissements en République démocratique du Congo (RDC). Au cours d'une rencontre avec le président Félix Tshisekedi, le premier Groupe de services financiers en Afrique subsaharienne a affirmé détenir à ce jour cinquante millions de dollars sur les trente millions de capital initialement programmés pour l'échéance 2025.

Le week-end passé, la Direction générale de la FBN Bank était reçue en audience par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la nation. La banque, à travers son directeur général Adesola Adedun, a profité de cette rencontre pour réaffirmer sa participation au développement de la RDC. Elle compte bien poursuivre son investissement en technologie et ressources humaines en vue de lutter contre la pauvreté. La FBN Bank a atteint à ce jour cinquante millions de dollars américains sur les trente millions de dollars de capital, initialement programmés pour l'échéance 2025.

Depuis septembre 2017, la First Bank of Nigeria, la maison mère fondée en 1894 et cotée à la bourse de Lagos avec plus de 1,3 million d'actionnaires, détient 99 % des actions de FBN Bank DRC Sa. La RDC rejoint ainsi d'autres pays de la région où le groupe est opérationnel, en l'occurrence le Ghana, la Guinée, le Sénégal, la Sierra Leone, la Gambie et le Royaume-Uni. Par ailleurs, elle dispose des bureaux de représentation dans plusieurs pays du monde : France, Chine, Afrique du Sud, Émirats arabes unis...

Pour la petite histoire, la FBN Bank a vu le jour en RDC en septembre 2015. Elle est le fruit d'un long processus qui a commencé en octobre 2011, soit quatre ans plus tôt, par l'acquisition de 75 % des actions de la Banque internationale de crédit par la First Bank of Nigeria Limited. Par cette transaction, elle est devenue l'actionnaire majoritaire. Le changement de nom n'est intervenu qu'en septembre 2014, avec l'autorisation de la Banque commerciale du Congo.