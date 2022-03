Afrique: Choc pétrolier - La guerre en Ukraine fait exploser le prix du Brent

Comme il fallait s'y attendre, la guerre en Ukraine a fait grimper le prix du baril. Une hausse qui se répercutera sur le prix à la pompe.

Nonchalance. Les Mal-gaches ont d'autres chats à fouetter pour s'inquiéter outre mesure de l'invasion russe en Ukraine. " C'est loin de nos préoccupations quotidiennes " lâche avec désinvolture un père de famille qui cherche encore une solution pour s'acquitter de la lourde facture de la Jirama. Pourtant ce conflit armé peut avoir des conséquences collatérales sur la vie pépère de nombreux foyers malgaches, habitués à se contenter du peu qu'ils ont.

Dès les premiers salves de bombardements russes, les marchés pétroliers ont réagi avec promptitude. " Les prix du pétrole se sont enflammés jeudi avant de s'apaiser un peu, l'attaque aérienne et terrestre de l'armée russe contre l'Ukraine ayant propulsé en séance le baril de WTI américain à plus de 100 dollars, et le Brent à plus de 105 dollars, une première depuis 2014 " analyse un site spécialisé. Les principaux indicateurs boursiers ont aussi chuté.

Et tant que ce conflit s'enlise, avec l'entrée en lice éventuelle d'autres protagonistes, ces prix du pétrole vont gagner en amplitude. Alors que le Groupement des pétroliers de Madagascar, GPM, qui s'approvisionne en Oman, a proposé la hausse des prix actuels à la pompe, quand le baril s'achetait aux environs des 86 dollars. Andry Ramaro-- son, ministre de l'Énergie et des hydrocarbures, sachant qu'une telle modification allait mettre de l'huile sur le feu d'une crise sociale larvée et latente, fait tout pour trouver une issue de secours à cette asphyxie programmée du faible pouvoir d'acha t des Malgaches.

Médiane

" L'Europe lorgne sur le gaz et le pétrole du Golfe en quête d'alternatives aux hydrocarbures russes face à l'escalade militaire de Moscou contre l'Ukraine. Mais cette option n'a rien de simple, ni de certain " selon les experts.

Il va falloir trouver des parades à cette audace de Vladimir Poutine. Faut-il rappeler que la présence du président Andry Rajoelina au premier somme t Russie Afrique de Sotchi, en octobre 2019, a provoqué la colère noire de son homologue français Emmanuel Macron. Qui depuis, les Glorieuses, le plus grand atoll des îles éparses, s'est exclamé " ici, c'est la France ". Une déclaration qui a mis en sourdine les négociations entamées à Paris. Autant dire que cette incursion russe en Ukraine peut redistribuer les cartes de la géostratégie mondiale.

L'ambassade d'Allemagne à Madagascar incite les autorités à condamner ces agressions russes. Les pressions diplomatiques iront crescendo dans les jours à venir. L'Union africaine a déjà pris une position médiane. Sans donner raison pour l'une ou tort pour l'autre. Étant membre de cette organisation continentale, Madagascar peut se réfugier derrière cette armure " tous azimuts ".