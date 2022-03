Madagascar: Post-Emnati - Les deux chefs de l'Exécutif sur le front

Les dégâts engendrés par le passage des cyclones dans le pays finissent par peser dans l'agenda de déplacements des deux chefs de l'Exécutif. Depuis la moitié de la semaine dernière, Andry Rajoelina et Christian Ntsay se départagent pour visiter les localités frappées par Emnati et Batsirai.

Le tempo est donné d'en haut. Pendant que les ministres se mobilisent dans les régions les plus touchées par les trois récents cyclones, le président de la République et le Premier ministre, quant à eux, occupent également les fronts. La reconstruction est sur leurs lèvres dans ces districts et, communes, qui ont payé un lourd tribut après le ravage d'Emnati, Dumako, Batsirai et Ana. Après avoir bouclé le sud-est du pays, il y a deux semaines, Andry Rajoelina a mis le cap, depuis vendredi, dans le triangulaire Marolambo, Antanambao Manampotsy et Anosibe an'Ala. Ces districts ont, eux aussi, subi de plein fouet la puissance des cyclones Emnati et Batsirai.

Routes. Plusieurs infrastructures anéanties et des zones de cultures inondées ont fini par mettre à genoux l'économie locale déjà étranglée par le mauvais état des routes. " Ce sera donc la priorité de réhabiliter les routes " selon le président de la République lors de son passage à Anosibe an'Ala et à Antanambao Manampotsy, samedi dernier. Le chantier concerne 71 km pour le compte de la route nationale 23A qui relie Moramanga à Anosibe an'Ala. 38 km, également, seront à réhabiliter pour " désenclaver Anosibe an'Ala " selon Andry Rajoelina. Ces deux districts sont connus depuis des lustres par l'état déplorable de leurs routes auxquelles le président de la République veut apporter sa touche et " mettre fin à leur isolement ". Pour Anosibe an'Ala, une partie des redevances minières d'Ambatovy, financeront la réhabilitation de la route, selon le président de la République.

Vivres. Le président de la République a non seulement dit des paroles réconfortantes et fait des promesses, mais a également emmené, des vivres et ce, grâce au soutien logistique du Programme alimentaire mondiale, comme réponse humanitaire d'urgence. A Antanambao Manampotsy comme à Anosibe an'Ala, le pack " Vatsy Tsinjo " a été distribué aux plus démunies et aux sinistrés qui se comptent par milliers dans ces districts et aussi dans le Sud. Le Premier ministre, quant à lui, qui a été durant le week-end, dans les régions Atsimo Andrefana, Androy et Anosy, a aussi distribué des " Vatsy Tsinjo " et des kits " Tosika Vonjy Aigna " à Amboasary Atsimo, Ambovombe, Ampanihy et à Fort-Dauphin. Ces aides humanitaires fournies par l'Etat devraient " subvenir aux besoins urgents de la population locale " soutient-on. Des semences ont été aussi livrés aussi bien à Antanambao Manampotsy qu'à Anosibe an'Ala

Ecoles. Ces déplacements ont été aussi une occasion pour les deux chefs de l'Exécutif d'annoncer d'autres projets d'infrastructures au profit de ces districts fortement touchés par les récents cyclones. Des écoles publiques sont à reconstruire à Antanambao Manampotsy et à Anosibe an'Ala, a annoncé le chef de l'Etat. Des marchés communaux et des bureaux administratifs devront également sortir de terre dans ces districts qui devraient également bénéficier des équipements d'électrification, selon Andry Rajoelina. Dans l'Androy, le Premier ministre a annoncé " l'amélioration de l'accès à l'eau potable " pour Ampanihy si à Anosibe an'Ala, le président de la République, annonce l'amélioration des services sanitaires par le biais du renforcement de l'équipement de l'hôpital local.