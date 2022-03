Afrique Centrale: La FAO et les experts agricoles échangent à Brazzaville

Pour encourager et attirer les jeunes africains à aimer les métiers liés à l'agriculture, il s'est ouvert, le 28 février dans la capitale congolaise, la quatorzième réunion de l'équipe multidisciplinaire du bureau sous-régional de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour l'Afrique centrale.

La réunion de haut niveau se tient par visioconférence et prendra fin le 2 mars. Elle porte sur le thème " Libérer le potentiel de la jeunesse et des femmes pour rendre les systèmes alimentaires plus efficients, inclusifs, résilients et durables en Afrique centrale ". L'objectif principal de la rencontre est de fournir un cadre approprié d'échanges entre le bureau sous- régional de la FAO pour l'Afrique centrale et les bureaux de chaque pays membre de l'organisation afin de définir un nouvel agenda de développement du secteur agricole pour les années à venir.

Présentant le bien-fondé de cette réunion, le représentant de la République démocratique du Congo a spécifié que la situation économique de l'Afrique liée à l'impact négatif de la covid-19 n'est pas efficiente. D'autant plus qu'en 2021 dans la sous-région, environ trente-deux millions de personnes souffraient encore de la faim avec 32,1% des enfants de moins de 5 ans qui présentaient des retards de croissance, sans oublier le taux élevé de chômage des jeunes, hommes et femmes, et une forte dépendance des pays aux importations alimentaires.

" Il est donc temps que nous mettions sur pied des stratégies efficaces afin de contrer cela et pousser le continent vers le développement accru du secteur agricole. Car, le développement de celui-ci nous permettra de lutter efficacement contre le chômage et attirer les jeunes vers le secteur. Parce que, l'Afrique dispose d'une forte population, notamment 70%, composée que de jeunes ", a déclaré le président de la commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC). Il a ajouté qu'avec une bonne politique et une action concertée, cette jeunesse pourra contribuer à la production, la transformation, la conservation et l'utilisation des ressources alimentaires.

Pour la représentante de la FAO, Yannick Rasoarimanana, les échanges avec les experts porteront aussi sur le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la dernière réunion du MDT 2021, le cadre stratégique FAO 2022-2031 et le plan de travail intégré pour le développement potentiel des jeunes et des femmes dans différents secteurs de l'économie.

Notons que cette rencontre qui fait suite à la vingtième session de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC qui s'est tenue le 19 janvier, à Brazzaville, connaît la participation active des représentants des institutions spécialisées du secteur agricole, de la société civile, du secteur privé, des ministres en charge de l'Agriculture et des responsables de la FAO.