Congo-Kinshasa: Enseignement supérieur - Des comptes bancaires de douze universités et instituts gelés jusqu'à nouvel ordre

Selon un document du Secrétariat général qui note que ces comptes sont gelés jusqu'à la remise et reprise, ces institutions sont concernées par les dernières nominations dont les effets ont été momentanément suspendus par le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde.

Dans cette correspondance adressée aux banques commerciales où les fonds de ces établissements sont logés, le secrétaire général à l'Enseignement supérieur et universitaire, Delly Ndibu Kapuku, les a officiellement saisies pour les notifier de cette mesure de la tutelle relative au gel des comptes. Et de noter que cette mesure est motivée par la volonté de protéger les finances de ces établissements jusqu'à la présentation des nouveaux spécimens de signatures. " En vue de protéger les finances des établissements concernés par cette mise en place, je vous prie de bien vouloir instruire vos services respectifs, de geler les sorties des fonds des comptes des établissements jusqu'à la remise et reprise et à la présentation de nouveaux spécimens de signatures. Toutefois, les versements par les étudiants restent ouverts ", a-t-il noté.

Ces quelques établissements de l'Enseignement supérieur et universitaire(ESU) concernés sont installés dans les provinces du Haut-Katanga, de Lualaba et de la ville de Kinshasa. Il s'agit de l'Université de Lubumbashi, de l'Université de Kolwezi, de l'Université pédagogique nationale, de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, de l'Institut supérieur de commerce, de l'Institut supérieur des techniques médicales, de l'Institut supérieur des techniques appliquées, de l'Institut supérieur pédagogique et technique, de l'Institut supérieur des statistiques, de l'Institut supérieur d'architecture et urbanisme, de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication et de l'Institut supérieur des arts et métiers. Cette mesure, insiste le secrétaire général à l'ESU, ne concerne pas les étudiants, qui peuvent continuer à verser les frais académiques dans ces mêmes comptes.