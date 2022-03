Afrique: Trois noyés - Récit d'une célébration qui vire au cauchemar

La famille Mudun est sous le choc après le drame qui s'est abattu sur elle, dimanche. Une fête d'anniversaire a laissé place à des funérailles hier, après la noyade des frères Deevesh et Thanesh Mudun dans une mer impétueuse. Par ailleurs, le nageur qui avait disparu a aussi été repêché, hier, lundi 28 février.

La mer a encore pris des vies. Trois personnes ont été emportées par les houles, dimanche, au Souffleur, laissant leur famille dévastée. Ce qui devait être une célébration d'anniversaire a viré au cauchemar. Des membres de la famille Mudun et d'autres proches s'étaient rendus dans un bungalow situé sur une propriété sucrière à Savinia, dans la région du Souffleur, samedi. Deevesh Mudun avait eu 27 ans le 25 février, alors que son cousin Girish a célébré ses 27 printemps le 19 février. Ils avaient prévu de fêter l'événement le week-end dernier mais n'ont pas pu le faire.

C'est ainsi qu'ils se sont rendus dans le bungalow un week-end après. Ils étaient cinq. Le dimanche après-midi, ils ont pris la direction du Souffleur pour une baignade, bien que la mer soit réputée dangereuse. Un des nageurs s'est retrouvé en difficulté après avoir été happé par une grosse vague. C'est en voulant l'aider que la bande a été emportée par le courant.

La police de L'Escalier, la National Coast Guard du Chaland et l'hélicoptère de la police, le Fennec, ont été mandés sur les lieux vers 17 heures. Trois des victimes ont été hélitreuillées. Le décès des deux habitants de L'Escalier, Deevesh Mudun et son frère Thanesh, âgé de 22 ans, a été constaté par le médecin de service du Service d'aide médicale d'urgence, qui a été dépêché sur les lieux. Un habitant de Trois-Boutiques âgé de 29 ans, qui respirait toujours, a, lui, été conduit à l'hôpital Jawaharlal Nehru pour des soins. Il a été admis dans l'établissement. Son état de santé est jugé stable. Il a subi des blessures lorsqu'il a été projeté par les vagues contre les rochers.

Atmosphère lourde

C'est dans la soirée de dimanche que Manoj Mudun, père de Deevesh et Thanesh, a appris la terrible nouvelle. Il a perdu ses deux seuls enfants. À Chutturgoon Lane, l'Escalier, une atmosphère lourde et pesante régnait, hier. Les villageois n'arrivent toujours pas à croire que deux des leurs ont perdu la vie tragiquement en l'espace de quelques secondes.

La famille a dit un dernier adieu à Deevesh et Thanesh Mudun, qui étaient étudiant et employé dans un organisme du ministère de l'Égalité du genre respectivement. Les funérailles des deux frères, unis dans la mort, ont eu lieu hier après-midi. Leurs dépouilles ont quitté leur demeure pour se rendre au crématoire de Vingt-Cinq Arpent, L'Escalier.

Quant à Boodev Panchye, l'habitant de Plaine-Magnien de 42 ans qui était porté manquant jusqu'à dimanche soir, il a, lui, été repêché hier matin. Son frère, Roshan, encore sous le choc, raconte que des amis lui avaient dit de venir à une fête. C'est alors que le quadragénaire, parenté à la famille Mudun, a pris le camion familial pour se rendre au Souffleur. "Linn dir mwa éna enn program é li pou al lapes osi. Séki mo'nn aprann, li pé al sap lavi lézot li osi linn al ansam", confie Roshan.

L'autopsie pratiquée par le médecin légiste de la police a attribué le décès des victimes à une asphyxie due à la noyade.

Un héros à la rescousse de deux des baigneurs

Ces images d'horreur hantent Girish Mudun et son frère Avish, âgés de 27 et 28 ans et aussi domiciliés à L'Escalier. Ils sont parvenus à échapper à la mer déchaînée alors que leurs deux cousins Deevesh et Thanesh ont péri noyés. C'est à l'aide d'une canne à pêche de Feroz Houjee à laquelle ils se sont accrochés qu'ils ont pu nager contre le courant. "Mo'nn trouv vag kouma kouver Thanesh, so frer inn al port li sékour, bann kouzin inn alé, mé vag inn ris zot. Mwa ek mo frer nou inn rest nagé. Mo'nn gagn réflex pou atrap lamé mo frer, li ti pe dir 'kit mwa, mo pé feb', mé mo'nn dir li non nou alé, mo pou nazé", confie le Dr Girish Mudun, qui a un cabinet de consultation dans le village de L'Escalier. Ils avaient prévu de célébrer leur anniversaire après leur partie de baignade.

"Ti éna lézot fami dan kanpman ti pé dres latab", raconte tristement Girish Mudun. Les deux frères ont eu la vie sauve grâce à un homme de 45 ans qui pêchait au moment du drame. Les deux jeunes hommes le remercient énormément pour son aide précieuse. Leur sauveur et héros habite aussi L'Escalier et connaît bien Le Souffleur. "Sa lamer-la, mem ou bien konn nazé éna so plas ki kapav alé akoz kouran. Komié noyad nou gagné akoz samem", relate-t-il. Feroz Houjee, qui s'adonne à la pêche comme passe-temps, se souvient du moment où il a vu les deux jeunes en difficulté. Il leur a lancé sa canne à pêche afin qu'ils puissent s'accrocher. Une fois que le quadragénaire leur a porté secours, il a ensuite appelé la police.

"Je leur ai dit de ne pas aller dans l'eau", se désole l'oncle des victimes

Ils avaient demandé à ses neveux de ne pas aller dans l'eau. "Je leur avais dit que c'était très dangereux, de ne laisser personne entrer dans l'eau avant de partir. Ils avaient tous promis de ne pas nager", se désole Satan Mudun.

À Sept-Cascades et Alexandra Falls, des randonneurs secourus

Des randonneurs ont été secourus dans l'après-midi de dimanche. Deux habitants de St-Paul avaient sollicité l'aide de la police alors qu'ils s'étaient égarés à Sept-Cascades, Henrietta, et 27 randonneurs ont été secourus après avoir été coincés à Alexandra Falls, dans la région de Plaine-Champagne.