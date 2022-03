Ile Maurice: Élections régionales - Les Rodriguais "balaient" l'OPR

La dernière victoire d'une équipe de l'opposition face à l'Organisation du Peuple de Rodrigues remonte à 2006. Il a fallu attendre le calcul de la commission électorale pour désigner les élus à la proportionnelle, hier matin, pour connaître l'équipe dirigeante, le regroupement de deux alliances de l'opposition.

L'attente a été longue. Après le dépouillement de dimanche soir, l'Organisation du Peuple de Rodrigues (OPR) a obtenu six sièges, tout comme le bloc de l'opposition, regroupement deux alliances, soit le Front Patriotique Rodriguais écologique (FPRe) et le PMSD-Rodrigues et l'Union pour le Peuple de Rodrigues, le Mouvement Militant Rodriguais et le Mouvement Indépendantiste Rodrigues. Il a fallu attendre le calcul de la commission électorale pour désigner les élus sous la liste proportionnelle, hier matin, pour connaître l'équipe dirigeante.

L'alliance dirigée par l'UPR de Franceau Grandcourt a récolté deux sièges, tout comme l'OPR sous la proportionnelle. Le dernier siège est revenu à l'alliance FPRe et PMSD-Rodrigues, dirigée par Johnson Roussety. Comme les deux alliances font cause commune, elles ont neuf élus et l'OPR en compte huit.

Pendant toute la campagne électorale, l'opposition demandait aux Rodriguais de "balayer l'OPR". Le séga de Nancy Dérougère, dont les paroles disent "balié movézer", est devenu l'hymne de leur campagne, avec de nouvelles paroles, "nou pou balié OPR... " La dernière victoire d'une équipe de l'opposition remonte à 2006. Le Mouvement Rodriguais avait battu l'OPR. Johnson Roussety avait été désigné chef commissaire et Franceau Grandcourt, commissaire des Infrastructures publiques.

Tout de suite après l'annonce des élus sous la proportionnelle, le leader du FPRe, Johnson Roussety, a déclaré : "Désormais, on doit se rencontrer pour choisir les membres du conseil d'exécutif et les responsables aux postes clés." Il est intéressé par le poste de chef commissaire, tout comme Franceau Grandcourt.

Les dirigeants de deux alliances auront une réunion aujourd'hui pour décider qui sera le chef commissaire et le conseil exécutif sera constitué d'ici ce samedi. D'après l'entourage de deux leaders, il était convenu que l'alliance qui remporte le plus de sièges aura son leader comme chef commissaire.

Après les élections de dimanche, l'alliance FRPe- PMSD Rodrigues semble avoir obtenu cinq sièges et l'alliance UPR-RMM-MIR, quatre sièges. La vérité est tout autre. Varoc Ravina qui était candidat sous la bannière de l'alliance FRPe- PMSD Rodrigues est un membre de l'UPR. Donc, l'alliance de Franceau Grandcourt à cinq élus alors que celle dirigée par Johnson Roussety en à quatre.

Cependant, les dirigeants de cette alliance affirment qu'il est possible qu'il y ait un partage de pouvoir entre les deux leaders, pour la stabilité du gouvernement. Pour sa part, l'élu du PMSD-Rodrigues Louis Ange-Perrine aura la charge d'une commission importante, comme l'agriculture probablement.

Après la victoire de l'opposition, Franchette Gaspard-Pierre-Louis sera le minority leader. Elle avait été désignée pour être cheffe commissaire en cas de victoire. Nous avons contacté le secrétaire de l'OPR, Buisson Léopold, pour une déclaration. Il nous a fait comprendre que logiquement le poste devra être attribué à elle.

Il est aussi à se demander ce que fera le député Francisco François, cadre de l'OPR et secrétaire parlementaire privé. Est-ce qu'il gardera son poste, puisqu'il ne travaillera probablement pas avec le gouvernement régional ? Il n'a pas répondu au téléphone. Toutefois, il s'est confié à la presse rodriguaise. "Ce n'est pas une question de travailler avec le gouvernement ou de ne pas travailler avec le gouvernement. Une grande partie de la population m'a fait confiance lors des élections générales... Je continuerai à travailler pour l'avancement de Rodrigues. Comment le travail sera fait, c'est une autre chose."

Les élus

Région 1, La Ferme

Alain Wong So (alliance UPR-MMR-MIR)

Nicolas Volbert (alliance UPR-MMR-MIR)

Région 2, Maréchal

Christianne Agathe (alliance FPRe-PMSD Rodrigues)

Varok Ravina (élu sous alliance FPRe-PMSD Rodrigues, mais membre de l'UPR)

Région 3, Saint-Gabriel

Franchette Gaspard-Pierre-Louis (OPR)

Jean Rex Ramdally (OPR)

Région 4, Baie-aux-Huitres

Nicolson Lisette (OPR)

Karine Roussety (OPR)

Région 5, Port-Mathurin

Johnson Roussety (alliance FPRe-PMSD Rodrigues)

Louis-Ange Perrine (alliance FPRe-PMSD Rodrigues)

Région 6, Grand-Montagne

Daniel Baptiste (OPR)

Henri Agathe (OPR)

Les élus sous le système proportionnel

Franceau Grandcourt (alliance UPR-MMR-MIR)

Marie Norja Raffaut (OPR)

Justar Tolbize (alliance UPR-MMR-MIR)

Jean Paul Spéville (OPR)

Marie-Ange Ludmie Allas (alliance FPRe-PMSD Rodrigues)

Réactions

Johnson Roussety, le leader du FPRe : "Une bataille de David contre Goliath"

"Nous sommes joyeux, nous sommes heureux et le peuple rodriguais est heureux de ce changement. J'invite tous les Rodriguais à mettre de côté leurs différends politiques pour faire sortir Rodrigues de cette mauvaise situation. Dès cette semaine, nous allons commencer à nous préparer pour appliquer notre programme électoral. Il faut commencer dès maintenant pour régler le problème d'eau. Il faut créer de l'emploi et la richesse. C'est une victoire historique et écrasante même si l'écart est faible. La dernière défaite de l'OPR remonte à 2006. Nous avons pu le faire malgré les gros moyens à leur disposition. C'était une bataille de David contre Goliath."

Buisson Léopold, le secrétaire de l'OPR : "Nous allons leur accorder 100 jours"

"Encore une fois que l'OPR fait bien lors des élections, mais elle est sanctionnée sous le système proportionnel. C'est la toute première fois depuis 2002 qu'il a été impossible de désigner un vainqueur après le dépouillement. Les deux alliances de l'opposition vont former un gouvernement. Nous savons tous que les deux leaders ont une personnalité difficile. Ce ne sera pas un gouvernement stable car ils ont l'habitude de laver leurs linges sales en public. Ils vont se bagarrer. Nous allons leur accorder 100 jours. Ensuite, les jeunes découvriront par eux-mêmes la différence entre l'OPR et les autres partis de l'opposition."

Franceau Grandcourt, le leader de l'UPR : "Nous avons réalisé le voeu de la population"

"Nous sommes très contents. Nous avons réalisé le voeu de la population. Nous avons pu prendre le pouvoir de la main de l'OPR. Le travail commence à partir de lundi."

Christian Léopold, le leader du Mouvement Militant Rodrigues : "Si on peut dépenser de l'argent pour Chagos, pourquoi pas pour Rodrigues ?"

"C'est une victoire historique. Pour la première fois dans l'histoire, il y a eu une alliance avec cinq partis. Il y a cette culture politique à Rodrigues où les adversaires sont considérés comme des ennemis. Nous venons de prouver que tout le monde peut travailler autour d'une table pour libérer Rodrigues de la misère. Mon parti est le trait d'union avec les autres partenaires. Oui, la pauvreté existe à Rodrigues. Il faut faire quelque chose pour offrir un alternatif car pendant dix ans, l'OPR n'a pas fait avancer le pays. C'est notre différence qui fait notre force. Il faut faire avancer le pays. Nous ne sommes pas là pour notre intérêt personnel. D'ailleurs, je n'ai même pas été candidat. Maintenant, nous espérons que le gouvernement mauricien nous donne son soutien complet. Rodrigues est la région la plus pauvre de la République. Si on peut dépenser de l'argent pour Chagos, pourquoi pas pour Rodrigues ? S'il ne veut pas nous soutenir, qu'il nous le dise. Les Rodriguais ne peuvent plus souffrir. Finalement, je remercie la population pour son soutien."

Justar Tolbize, premier élu dans l'histoire de MIR : "C'est une première... "

"C'est une victoire qui fait du bien à Rodrigues et au MIR. Après 12 ans d'existance, nous arrivons à faire élire un membre au sein d'une alliance. C'est une première."

Nous avons contacté Nicolas Von-Mally, mais son portable était éteint. Les dirigeants du PMSD-Rodrigues n'étaient pas disponibles pour une déclaration malgré leur victoire.