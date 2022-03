Madagascar: Ankadindravola - Une femme volée devant des témoins désarmés

Une gérante de cash point et son enfant ont été volés en pleine rue, au nez d'une dizaine de témoins oculaires, vendredi, à Ankadindravola. Cinq millions d'ariary ont été dérobés.

La scène d'un vol à la tire survenu vendredi dernier, sur la route pavée d'Ankadindravola vers Ambodirano, exaspère le sentiment de révolte.

Dans une vidéo d'une minute et vingt-neuf secondes, censée être confidentielle, mais malheureusement divulguée par la commune d'Ivato pour avertir ses habitants, on peut voir une mère de famille et son enfant secoués et menacés par deux malfaiteurs.

L'enregistrement de la caméra de surveillance d'une maison du quartier n'est pas assez net pour pouvoir identifier immédiatement les victimes et les auteurs. L'acte se produit à la soixantième seconde. La femme et son enfant se tenaient la main en marchant. Leur route croise deux hommes, l'un portant une casquette et l'autre cachant sa tête sous son capuchon.

Plainte

Les quidams arrivant l'un après l'autre se sont tout de suite acharnés sur la femme pour lui arracher son ac. À cause de sa résistance, elle s'est affalée au sol avec son enfant. Elle s'est efforcée d'agripper son sac. Du coup, leurs voleurs les ont entrainés sur quelques mètres. À ce moment-là, un 4×4 est passé sans réagir. Il a accéléré pour quitter les lieux.

Les scélérats ont fini par avoir le butin. Ils ont continué vers leur direction et pris une longueur d'avance sur une dizaine de témoins oculaires affolés et impuissants.

La femme et son gosse se sont relevés hardiment pour poursuivre les voleurs. Personne ne les a aidés. Ils ont perdu les traces des brigands.

Des gendarmes se sont rendus sur place ce vendredi là. Des riverains leur affirment ne pas connaître la mère de famille. Ils ont alors récupéré la séquence pour commencer l'enquête.

La victime est venue déposer plainte, hier. D'après son audition, les deux malfaiteurs se sont servis d'un cric pour la menacer. " C'est la raison pour laquelle j'ai osé me dresser contre eux, vu qu'il n'avait ni couteau ni pistolet ", a-t-elle expliqué à la gendarmerie.

À l'en croire, deux millions d'ariary en espèces et trois millions d'ariary disponibles dans ses puces, ainsi que sept portables ont été dérobés.