Madagascar: Exposition - Éclats - AFT héberge un ART

L'Alliance française d'Antananarivo se penche sur l'art visuel au mois de mars avec l'expo-vente " Éclats ", organisée avec le collectif Titanium et en collaboration avec Sodim. L'exposition sera présentée dans le Hall de l'AFT du 1er au 26 mars 2022. Le 1er mars, le vernissage se fera à 11 heures.

Comme plusieurs artistes révélés à l'AFT, le collectif Titanium créé en 2020 et composé de sept jeunes artistes, aura lui aussi la chance de bénéficier de ce tremplin artistique à travers l'expo-vente " Éclats ". Le monde actuel est source de division : pandémie de Covid-19, guérillas, troubles bilatéraux, famine, changements climatiques... Selon le collectif Titanium, " Nous vivons dans une société éclatée ".

Cette exposition a donc pour but d'attirer l'attention sur la beauté et la différence, de sensibiliser à l'esprit d'empathie et de combattre les préjugés par le biais de l'art. Plusieurs types d'arts seront visibles durant l'exposition : arts plastiques, peinture sur toile, aquarelle, acrylique, encre, peinture sur papier, digitale, illustration aux stylos. En parallèle, Titanium et Sodim dispenseront des ateliers de dessin et de peinture pour les enfants et les ados à partir de 7 ans.