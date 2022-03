Sénégal: Effectivité de la baisse des prix de l'huile, du riz et du sucre - Le plaidoyer de l'Unacois Yeessal

L'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois Yeessal) invite ses membres à appliquer la baisse des prix de l'huile, du riz brisé non parfumé et du sucre annoncée mercredi dernier, par le Président Macky Sall, afin de soulager les ménages sénégalais.

Les commerçants et industriels, membres de l'Unacois Yeessal, adhèrent à la décision du Président Macky Sall de faire baisser les prix de l'huile, du riz brisé non parfumé et du sucre. Cela, compte tenu de la démarche inclusive et participative dont le gouvernement a adoptée dans la structuration de ces nouveaux prix.

Aussi Cheikh Cissé, président de l'Unacois Yeessal, et ses collaborateurs apprécient "à sa juste valeur, les efforts faits par l'Etat concernant le renoncement d'impôts et taxes d'une valeur de cinquante milliards de francs Cfa, ce qui a rendu possible l'obtention de ces dits résultats.

Sur ce, l'Unacois Yeessal demande à tous les commerçants du Sénégal, et plus précisément à ses membres et sympathisants, l'effectivité concrète des nouveaux prix sur toute l'étendue du territoire national, tout en tenant compte du coût de transport".

En effet, explique M. Cissé, "nous sommes à une période difficile si on tient compte des effets néfastes de la pandémie et de l'approche du mois de Ramadan, comme étant une période de très grande consommation. Le Sénégal a toujours et plus que jamais besoin d'actes forts, basés sur le patriotisme, un sens élevé d'altruisme et de citoyenneté".

Pour rappel, le prix du litre d'huile est passé de 1200 francs Cfa à 1100 francs Cfa, soit une baisse de 100 francs Cfa sur le prix du litre ; le sac de riz brisé non parfumé de 50 kilogrammes, qui était fixé à 15 000 francs Cfa, coûte désormais 13 750 francs Cfa, soit une baisse de 25 francs Cfa par kg.

Quant au sucre en poudre, Macky Sall l'a ramené à son prix initial, c'est-à-dire 600 francs Cfa, contre 625 francs Cfa, soit une diminution de 25 francs Cfa sur le kg. Le gouvernement, les importateurs et les commerçants sont invités à veiller à l'application effective et immédiate de ces prix.