Cote d'Ivoire: Production des Cni - Les médias s'imprègnent du dispositif de l'Oneci

L'Office national de l'état civil et de l'identification (Oneci) a partagé avec les journalistes son dispositif et les actions menées pour une meilleure prise en charge et un traitement diligent des demandeurs de la Cni.

Le lundi 28 février, au cours d'une visite guidée, les hommes et femmes de médias se sont imprégnés, en compagnie de l'actuel directeur général, Christian Ago Kodia, de plusieurs services et unités de la chaîne de production et d'intervention du système. Il s'agit des services du call center, de la réclamation, de la validation et de l'extraction. Un ensemble de systèmes qui intervient en amont de la production de la Cni et s'occupe de la gestion des plaintes.

Face aux journalistes, le directeur général de l'Oneci a fait savoir qu'une fois le dossier du demandeur de la Cni soumis à l'institution, il fait l'objet d'une série de contrôles, dont l'extraction qui consiste à remonter le dossier à l'administration en charge de l'authentification, dans le cas des nouvelles demandes.

Concernant les renouvellements, ce n'est qu'après validation du dossier conforme aux informations contenues dans la base de données de l'Oneci que la Cni est produite. " Aujourd'hui, fort de ce dispositif, la demande de renouvellement est satisfaite dans un délai de 14 jours si aucune modification n'est requise ", rassure-t-il.

Pour le premier responsable de l'Oneci, il est essentiel de préciser que le nouveau dispositif de l'identification ne se limite pas seulement à la production des cartes d'identité. Très bientôt, dit-il, le lien entre la Cni et l'état civil sera automatiquement établi à travers le Numéro national d'identification (Nni) dans le cadre global de la mise en place du Recensement national des personnes physiques (Rnpp).

Toutefois, il prévient que la mise en œuvre de ce nouveau dispositif nécessite un changement de paradigme en ce qui concerne la relation de sa structure avec les pétitionnaires.

Christian Ago a profité de l'occasion pour informer tous les citoyens qui ont fait une demande de Cni et qui ne l'ont pas encore reçue qu'un dispositif est mis en place pour répondre à leurs préoccupations. Il s'agit du centre d'appel joignable au 1340 ou 2720239660.

Un service qui permet, à partir de son numéro de demande, d'avoir exactement la situation sur la production de sa Cni. Il existe également, selon lui, un service réclamation en vue de répondre aux besoins des personnes en quête d'informations relatives au traitement de leur demande de Cni.

Pour saisir ces deux derniers canaux, il faut procéder soit par courriel via l'adresse www.reclamationcni@oneci.ci ou par appel sur whatsapp au 0701454649.

Le DG de l'Oneci a rassuré l'ensemble des demandeurs que quelle que soit la durée, les dispositions sont prises par l'Oneci pour adresser une solution à leurs requêtes. Avant d'inviter la population à venir retirer les Cni déjà produites et à se faire enrôler avant la date du 31 mars 2022.

Pour rappel, c'est le 30 décembre 2021 que le gouvernement a décidé de proroger, pour la 3e fois, la validité des Cni établies en 2009, jusqu'au 31 mars 2022.