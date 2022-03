Cote d'Ivoire: Brigade spéciale de protection des personnalités - Le mess rénové a été inauguré

Le mess rénové de la Brigade spéciale de protection des personnalités (Bsp) à Yopougon a été inauguré, le 24 février. La rénovation de cette cantine a été financée à hauteur de 53,6 millions de FCfa par la Fondation Nsia dans le cadre de la responsabilité sociétale du groupe ivoirien de services financiers.

Ce nouveau bâtiment prêt à usage comprend une partie exclusivement réservée aux officiers, une autre aux sous-officiers, une cuisine bien équipée, des magasins, des bureaux, des salles d'eau et une salle de formation.

" La Fondation Nsia est engagée dans la promotion de l'excellence et du travail bien fait sous toutes ses formes en Côte d'Ivoire. Cela passe par l'amélioration des conditions de travail et c'est à cela que nous nous attelons en rénovant ce mess de nos forces de l'ordre ", a expliqué Marie Thérèse N'Guessan, la directrice des ressources humaines et de la communication du groupe Nsia, qui a représenté la directrice générale Janine Kacou Diagou.

Pour sa part, le commandant de la Bsp, le commissaire principal de police Thierry Sinde Dié, qui avait lui-même sollicité l'aide de la fondation pour ce projet, a exprimé sa gratitude au donateur tout en promettant d'en faire un bon usage.

La fondation a pour mission de réaliser des projets communautaires dans plusieurs domaines dont l'éducation, l'environnement, les arts et la culture, et l'autonomisation des femmes. Depuis 2015, ce sont plus de 700 millions de FCfa qu'elle a mobilisés pour ses réalisations.