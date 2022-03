Madagascar: Employabilité des jeunes - Inauguration du CEF pour Antananarivo

Le Centre d'Employabilité Francophone (CEF) d'Antananarivo est opérationnel. Il s'agit d'un point de rencontre entre l'État, les établissements d'enseignement supérieur, les enseignants, les employeurs, les étudiants ainsi que les entrepreneurs.

Créer de nouveaux espaces interconnectés dédiés au renforcement de l'employabilité, à l'insertion professionnelle et à l'entrepreneuriat. Tel est l'objectif de la mise en place du

Centre d'Employabilité Francophone. Pour Antananarivo, l'inauguration de la semaine dernière, à la Maison de la Science à Ankadifotsy, fait suite à la signature de la convention de partenariat entre l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et les Universités publiques d'Antananarivo et de Fianarantsoa.

Pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le CEF a pour objectif de fournir des services d'accompagnement, de coaching, de mise en contact et de tutorat orientés vers le développement personnel des étudiants par l'acquisition de compétences transversales, la préparation à l'insertion professionnelle, la stimulation de l'esprit entrepreneurial et du travail collaboratif et créatif.

En effet, le centre vise à répondre à un besoin réel et exprimé par les étudiants et les divers acteurs des universités membres et les plus hautes autorités universitaires et politiques lors de la consultation mondiale menée par l'AUF en 2020.

Formations. Selon ses promoteurs, le CEF est conçu aux normes internationales et renforce les dispositifs existants au service de l'insertion professionnelle. D'après la présentation faite lors de la cérémonie d'inauguration officielle, les services proposés sont axés autour de quatre pôles principaux et tendent tous vers l'amélioration des compétences opérationnelles des jeunes.

En général, les étudiants peuvent y obtenir des conseils et des informations sur les parcours académiques répondant à leurs profils. Ils pourront aussi y rencontrer des employeurs ou se documenter sur les différentes offres d'emploi ou de stages ouverts et bénéficier de coachings et tutorats dans leur recherche d'emploi.

En outre, les étudiants peuvent s'y former et améliorer leurs compétences transversales grâce aux séminaires, conférences et autres activités animées par des professionnels. En outre, le CEF ouvre l'accès à des certifications professionnelles en langues, en informatique, en gestion de projets et d'autres disciplines spécifiques.

En ce qui concerne le volet entrepreneurial, les étudiants porteurs de projets pourront y mûrir leurs projets. Le CEF les accompagnera dès la génération d'idées jusqu'à l'identification des sources de financement et la négociation avec les investisseurs potentiels.

Contributions. Certes, les actions en faveur de l'employabilité sont sollicitées, aussi bien par les entreprises que par les jeunes étudiants. Pour le CEF, le fonctionnement est assuré par la contribution de l'État, des établissements qui l'héberge, des enseignants, des employeurs et des étudiants.

Bref, le CEF d'Antananarivo est le fruit d'une collaboration étroite entre l'AUF, l'Université d'Antananarivo et son ministère de tutelle. Ce centre présente des opportunités pour le renforcement des diplômés en matière de création d'entreprises, participant ainsi au développement économique du pays.