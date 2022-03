Madagascar: Guerre en Ukraine - Madagascar sollicité à condamner la Russie

Les diplomates européens, américains, britanniques, suisses et sud-coréens ne sont pas allés par quatre chemins. Ils veulent que le gouvernement malgache prenne position dans la guerre en Ukraine pour condamner l'agression russe.

Les pays membres de l'OTAN, avec la Suisse et le Corée du Sud, sollicitent le soutien de Madagascar dans le cadre de la guerre provoquée par la Russie en Ukraine. Les représentants de l'Allemagne, de la République de la Corée, des États-Unis, de la France, du Japon, de la Norvège, du Royaume-Uni, de la Suisse et de l'Union européenne ont approché le chef de la diplomatie malgache, pour lui évoquer le cas ukrainien.

Pour ces derniers, la guerre menée par la Russie de Vladimir Poutine en Ukraine " est une menace pour la communauté mondiale dans son ensemble ". À cet effet, ces diplomates veulent que le gouvernement malgache prenne position contre l'agression russe.

Victimes

Ces pays partenaires de Madagascar s'érigent contre la Russie depuis le déclenchement de l'opération militaire en Ukraine et veulent que Madagascar s'aligne dans leur camp et condamne, en revanche, la guerre menée par Vladimir Poutine. Le nombre de victimes augmentent depuis ces six jours d'intenses combats dans plusieurs villes ukrainiennes. " Des victimes civiles, dont des femmes et des enfants, se comptent déjà par milliers ", ont soutenu les diplomates. L'intégrité territoriale de l'Ukraine est violée, ont-ils soutenu. "

L'invasion est injustifiée et constitue une violation flagrante du droit international, y compris la Charte des Nations Unies, et des principes fondamentaux de l'ordre international fondé sur les règles ", poursuivent-ils. Pour eux, il y a lieu pour qu'une réaction malgache se fasse actuellement entendre.

Silence complice

Jusqu'à présent, aucune réponse à cette démarche pilotée par l'Union européenne n'a été actée dans le camp malgache. Le ministre des Affaires étrangères, Patrick Rajoelina, auquel nous avons sollicité des réactions, par deux fois, n'a pas répondu à notre demande. Le gouvernement préfère garder le silence, pour le moment.

Pourtant, une telle position ne sera pas du goût des partisans du cessez-le-feu immédiat en Ukraine. Le silence dans cette guerre, ce serait jugé comme une " complicité " en faveur de la violence en Ukraine, jugent les pays membres de l'OTAN et ses alliés. " Ne pas agir pour signaler une telle violence reviendrait à l'accepter et à tolérer un acte similaire dans n'importe quel pays du monde ", a averti leurs diplomates dans le communiqué publié hier.

Résolution des Nations Unies

Pour ces derniers, Madagascar " est encouragé à condamner publiquement les actions de la Fédération de Russie ". Ils veulent que le gouvernement s'affiche dans leur camp afin de " constituer un front uni " contre la Russie. Et de privilégier, en effet, la solution diplomatique pour résoudre cette crise sécuritaire.

" Nous encourageons Madagascar à exiger de la Russie qu'elle mette immédiatement un terme à cette agression et qu'elle respecte pleinement la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières reconnues au niveau international ", a insisté les diplomates auprès du ministre des Affaires étrangères. Ils demandent également au gouvernement malgache de soutenir la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies qui condamne l'agression de la Russie contre l'Ukraine et qui sera soumise au vote mercredi prochain.