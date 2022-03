Cote d'Ivoire: challenge social fondation - lonaci la journaliste éméline amangoua remporte la 4è édition

La journaliste Éméline Amangoua remporte la 4è édition du challenge social fondation Lonaci

Éméline Amangoua, journaliste au Quotidien Fraternité Matin a été désignée lauréate de la 4è édition du challenge social fondation Lonaci, le jeudi 24 février 2022 au cours d'une cérémonie de remise de prix à Abidjan- Cocody.

Emeline Amangoua " Je rends gloire à Dieu et je dis merci à toutes les personnes qui ont permis que je remporte ce prix "

Laissant éclater sa joie lors de la proclamation des résultats de la 4è édition du concours challenge social la fondation Lonaci, la journaliste du quotidien pro gouvernementale a exprimé ses remerciements à l'endroit des personnes ayant contribué à sa réussite. " Je rends gloire à Dieu et je dis merci à toutes les personnes qui ont permis que je remporte ce prix ", a-t-elle affirmé.

" Cataracte dans le Nord les personnes du 3e âge espèrent ne pas mourir aveugle ". C'est le titre de son article qui a retenu l'attention du jury de l'édition 2021 du Challenge social fondation LONACI. Elle a devancé Raphaël Tanoh du site d'informations Nord-sud avec son reportage :"Handicapés physiques : comment il est difficile de travailler". Bassolé Simon de l'Agence ivoirienne de presse occupe la 3e place avec son article : "Plus de 200 femmes détenues à la Maca face à la précarité menstruelle".

Comme récompense la journaliste du Quotidien Fraternité Matin empoche la somme de 1,5 million francs CFA plus un trophée. Les 2e et 3e ont, quant à eux, reçu respectivement 500 000 et 250 000 francs CFA. Selon le DG, Dramane Coulibaly, pour cette quatrième édition quelques innovations ont été introduites. Hormis la dénomination (anciennement "Challenge social Lonaci"), la compétition s'est ouverte à la presse numérique et à l'audiovisuel, d'où l'extension du jury à un 4e membre issu de l'audiovisuel.

Dramane Coulibaly : " Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 369 milliards de francs CFA alors que nous attendions 342 milliards de francs CFA"

Après avoir félicité les lauréats du jour et encouragé les autres journalistes qui étaient en lice à redoubler d'effort afin de revenir plus forts à l'édition prochaine, Le premier responsable de la Lonaci a saisi l'occasion pour dresser le bilan des activités qui ont meublé l'exercice 2021 et a annoncé les perspectives de l'année en cours. À en croire Dramane Coulibaly l'objectif a été atteint et le chiffre d'affaires visé a été dépassé. " Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 369 milliards de francs CFA alors que nous attendons 342 milliards de francs CFA. Ce résultat est le fruit du travail collectif effectué avec rigueur et abnégation de tous. ", s'est réjoui Dramane Coulibaly. Pour lui, ce résultat ne doit pas être un motif pour dormir sur ces lauriers mais de viser plus loin.

La certification au cœur des priorités en 2022

Avec une reconnaissance du travail par la tutelle, la Lonaci vise désormais la certification. Le directeur général de Lonaci l'a rappelé au cours d'une rencontre avec ses collaborateurs en début de semaine. Il a exhorté le personnel de la Lonaci à placer la certification au cœur de ses priorités au cours de cette nouvelle année. " Car, si la Lonaci veut éviter d'être un géant aux pieds d'argile, elle doit fonctionner dans le respect des normes de qualité, mondialement reconnues. " a-t-il lancé. Au nombre des objectifs l'année 2022, la Lonaci entend réaliser un chiffre d'affaires de 380 milliards de francs CFA.