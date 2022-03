Cote d'Ivoire: Police diplomatique - La fondation nsia remet le mess rénové à plus de 53 millions fcfa

La Fondation NSIA procède à la remise du Mess rénové à plus de 53 millions FCFA à la Police diplomatique

53,67 millions FCFA, c'est le montant total investi par la Fondation NSIA dans l'opération de rénovation du Mess de la caserne de la Brigade spéciale de protection (BSP) ou Police diplomatique, dans la commune de Yopougon, à Abidjan. Marie Thérèse Boua N'Guessan, Directrice des ressources humaines et de la communication du groupe NSIA, a officiellement remis le bâtiment aux responsables de la police au cours d'une cérémonie, le jeudi 24 février 2022, au sein de la caserne.

Représentant Janine Jacou Diagou, la Directrice générale du groupe, Marie Thérèse Boua N'Guessan s'est félicitée de la réalisation de l'ouvrage.

" C'est avec un réel plaisir que nous participons à vos côtés, à l'inauguration du Mess de la BSP. Nous vous livrons ce jour ce bâtiment prêt à l'usage. (... ) Nous vous confions ce matin, à travers cette cérémonie symbolique, les clés de ce nouveau Mess. Aussi, voudrais-je solliciter de tous de relever le défi de son entretien sans faille pour préserver la qualité de l'ouvrage et sa bonne fonctionnalité ", a-t-elle invité.

Dans la rénovation, le système d'électrification du bâtiment a été entièrement repris, de même que la plomberie. La pose du carrelage des portes et de fenêtres a été refaite. Les plafonds et la toiture ont été renouvelés. Il y a eu de nouveaux équipements en meubles, en matériels électroménagers.

À l'arrivée, l'édifice rénové comprend un Mess climatisé pour les officiers et un aéré pour les sous-officiers. Il comprend une cuisine équipée, des magasins, des bureaux, des salles d'eau et une salle de formation. Janine Kacou Diagou a offert au Mess, un lot d'ustensiles de cuisine constitué de casseroles, de thermos, d'assiettes et de verres.

Commissaires Cherif Souleymane : "Grâce à vous, nos collaborateurs ne vont plus prendre le risque d'aller chercher à manger hors de la caserne"

C'est le Commissaire Divisionnaire Cherif Souleymane, Directeur adjoint des unités d'intervention de la police nationale, qui a réceptionné l'ouvrage. Il était entouré pour l'occasion d'autres responsables de la Police nationale dont le Commissaire principal Dié Sindé Thierry, Commandant de la caserne.

Au nom de la Police nationale, le Commissaire Divisionnaire a exprimé sa reconnaissance à la Fondation. " C'est au nom des premiers responsables de la Police nationale que je me tiens devant vous ce jour. Ils me chargent de vous dire merci pour l'acte républicain que vous venez de poser. Par cet acte, vous venez de restaurer la dignité des policiers en général, et particulièrement celle de la BSP. Grâce à vous, nos collaborateurs ne vont plus prendre le risque d'aller chercher à manger hors de la caserne, étant en tenue. Ils ont désormais tout sur place ", s'est-il réjoui.