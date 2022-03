Madagascar: Digitalisation des bourses d'études - La date limite d'inscription fixée ce jour

Le recensement des étudiants précède la digitalisation des bourses d'études. La finalisation de la liste des étudiants auprès des universités et des Instituts supérieurs de technologie (IST) qui n'ont pas encore achevé le processus de digitalisation de la liste de leurs étudiants est fixée ce jour. Cette mise à jour se fera par le biais du logiciel " EDUTIC ".

Dans son communiqué, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES) a invité ces établissements à effectuer les dernières démarches pour la digitalisation des bourses d'études. Ces démarches consistent, entre autres, à nettoyer la base de données numérique des étudiants qui est une opération conjointe entre les universités et le ministère du Développement numérique, de la transformation digitale, des postes et des télécommunications (MDNTDP).

La seconde démarche concerne la mise à jour et la vérification des données. La dernière étape consiste à l'activation des cartes par le MDNTDPT.

Ultimatum. De l'autre côté , les étudiants de la Polytechnique de Vontovorona ont lancé un ultimatum de 24 heures au MESUPRES pour le paiement de leurs 4 mois de bourses d'études. Dans son communiqué, le MESUPRES invite les étudiants à la patience surtout ceux dans les établissements ayant déjà achevé la mise à jour de la liste jusqu'à la publication du calendrier par la Paositra Malagasy.

Depuis plusieurs années, la question du paiement des bourses d'étudiants est une problématique récurrente à Madagascar. C'est dans ce sens qu'il est impératif et primordial d'opérationnaliser rapidement une plateforme digitale pour assainir la gestion financière au sein des universités et surtout garantir le paiement régulier et à temps des bourses. Cette digitalisation a débuté en 2021 et se poursuivra cette année.

Des techniciens auprès du MESUPRES ont déjà manifesté leur volonté d'appuyer les universités et les IST dans la mise en œuvre de ce processus pour que les étudiants puissent percevoir à temps leurs bourses d'études. A rappeler que la mise à jour des données permettra également d'avoir toutes les données techniques concernant les étudiants.