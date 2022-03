Madagascar: Lutte contre les VBG - Le défi de la méconnaissance de la loi

Certaines femmes victimes de Violences Basées sur le Genre arrivent à se relèver. Des sensibilisations ont été menées afin de vulgariser la loi relative à la lutte contre les violences basées sur le genre. La connaissance de la loi par les communautés permet à celles-ci de s'engager et mobiliser leurs moyens afin de renforcer la lutte.

"Beaucoup d'acteurs de VBG ou Violences Basées sur le Genre ne sont pas conscients de leurs actes, ou ignorent tout simplement les conséquences. Tout comme les victimes qui ne connaissent pas non plus leurs droits, les témoins ne sont pas au courant de leur devoir". Constat qui a motivé la vulgarisation de la loi 2019-008 relative à la lutte contre les violences basées sur le genre.

Menée entre le mois de septembre 2021 et le mois de février 2022, la vulgarisation a été initiée dans vingt communes de dix régions qui présentent un taux et risque élevé de VBG. Appuyé par l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) et mise en œuvre par la Fédération pour la Promotion Féminine et Enfantine (FPFE) en collaboration avec le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme (MPPSPF), le projet avait pour objectif d'examiner la situation de VBG dans le contexte complexe de pandémie liée à la Covid-19 et d'explorer des programmes efficaces d'intervention de la JICA.

Engagement. Les efforts de sensibilisation, d'information et de communication sur la loi 2019-008 relative à la lutte contre les violences basées sur le genre ont eu écho auprès des communautés cibles. En effet, selon le document relatif à la restitution des bonnes pratiques nées du projet de vulgarisation, les communautés se sont engagées à mobiliser leurs moyens (propres) afin de lutter contre les violences. Des résolutions ont été prises par les communes sensibilisées. Entre autres, "la distribution systématique de la loi sur les VBG aux nouveaux mariés".

Le tout, en les sensibilisant sur ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. D'autres communes ont quant à elles "pris l'initiative de mettre en place des comités de lutte contre ce fléau". D'autres bons procédés ont pu être acquis durant ces quelques mois de vulgarisation. La mise en place des écoles des parents impliquant surtout les hommes (baba tompon'andraikitra) fait partie des initiatives marquant l'engagement des populations cibles à renforcer la lutte contre les VBG. Si les bonnes pratiques existent, force est de constater que la vulgarisation n'a concerné que quelques communes de quelques régions du pays. Une initiative nationale ne pourrait que renforcer le socle de la lutte.