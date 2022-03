Madagascar: Football - Salomon Charlot Andriamady - " L'initiative de l'UFCASM mérite tout notre soutien ! "

interview

L'entente est parfaite entre Madas et l'UFCASM. On reconnaît de gauche à droite Alain Maximin Ramaroson, le président Solonirina Raharijaona, " Patoum " Patricia Randrianarisoa et Salomon Charlot Andriamady.

La préparation des Barea U20 et U23 bat son plein avec l'implication de l'Union des Footballeurs et des Cadres Sportifs Malagasy et en partenariat avec l'association Madas. Une très belle initiative pour mettre en place les futurs membres de l'équipe nationale pour la qualification aux Jeux Olympiques 2024 en France et le Mondial de 2026.

C'est du très sérieux comme l'affirme le mythique gardien de l'AS St-Michel de la grande époque, Salomon Charlot Andriamady, au cours d'une interview exclusive.

Midi Madagasikara : Madas est très active dans la préparation des futurs Barea en U20 et U23. Peut-on savoir ce qui vous motive dans cette entreprise qu'on sait très louable ?

Salomon Charlot Andriamady : " D'abord rendons à César ce qui est à César car dans cette initiative, Madas dont je fais partie des membres du bureau, reste un partenaire puisque le projet est bel et bien celui de l'UFCASM présidé par notre ami Solonirina Raharijaona, l'ancien international qui rêve de voir le football malagasy retrouver ses lettres de noblesse. Le projet mérite tout notre soutien.

Je souligne au passage que des membres de Madas s'impliquent de plus en plus dans ce nouveau défi à l'image d'Alain Maximin Ramaroson qui devient aujourd'hui le préparateur mental de ces deux catégories de Barea mais qui pourrait même le devenir pour les Barea A qui n'en ont pas.

Je connais personnellement Alain Maximin Ramaroson, un karatéka de haut niveau mais qui a aussi défendu les couleurs de l'équipe nationale de handball en étant un cadre de St Michel. Je suis convaincu qu'il saura trouver les mots justes pour remonter le moral de cette sacrée troupe appelée à élargir ses bases. "

Midi : Justement on parle d'étendre les présélectionnés aux locaux, où en est-on ?

S.C.A. : " C'est dans la logique des choses d'intégrer les meilleurs locaux. D'ailleurs, une délégation de l'UFCASM et moi-même sommes ici pour organiser des tests de présélection dans les quatre coins de l'île. J'espère que le procédé portera ses fruits même si ce ne sera pas facile de faire partie de ces équipes qui, aux dernières nouvelles, ont vu l'arrivée des jeunes pépites déjà confirmées.

Je ne sais pas qui exactement mais on parlait ces derniers temps de Warmed Omari, Jean Freddy Greco, Andy Pelmard mais aussi le gardien Mathyas Randriamamy qui reste, pour l'instant, la seule certitude parmi ces nouveaux venus. "

Midi : Parlons de Mathyas Randriamamy. Pensez-vous qu'il n'a pas sa place dans les Barea A ?

S.C.A. : " Je suis gardien et je suis convaincu du talent de ce jeune garçon que je connais depuis un bon bout de temps en étant moi-même un fan inconditionnel du PSG. Il possède une détente verticale et horizontale hors du commun. Concernant ses relances qui ont fait jaser certains, je trouve qu'il a l'habitude au PSG des relances courtes et non de longs dégagements. Mais je le dis et confirme qu'il sera le futur gardien des Barea tant il a toutes les qualités. Dans un autre club, il aurait été titularisé d'entrée mais pas au PSG avec les deux meilleurs gardiens du monde que sont Keylor Navas et Donnarumma.

N'empêche et comme il s'entraîne régulièrement avec ces deux portiers, il va en tirer de belles leçons qui vont lui permettre de s'améliorer. Il possède aujourd'hui un sens de placement qui aurait pu éviter aux Barea biens des déboires notamment à Bahir Dar en Ethiopie ou à Barikadimy avec des fautes qui ne nous ont pas permis d'arracher la qualification à la CAN au Cameroun. Mais le mal est fait et je crois savoir que l'UFCASM travaille dans ce sens. Le mieux c'est de l'aider à trouver les hommes qu'il faut à la place qu'il faut."