Algérie: L'Algérie appelle au renforcement du système arabe de protection des droits de l'homme

L'Algérie a appelé, lundi, à la clôture des travaux de la Conférence internationale sur "La solidarité internationale et le plan de 2030 pour le développement durable" organisée au Caire, au renforcement du système arabe de protection des droits de l'homme pour atteindre le développement durable, indique un communiqué du Conseil national des droits de l'homme (CNDH).

Intervenant aux travaux de la Conférence internationale sur "La solidarité internationale et le plan de 2030 pour le développement durable- centralité de l'objectif 16: paix, justice et institutions fortes" tenue au Caire, le président du CNDH, Abdelmadjid Zaâlani a affirmé l'importance de "renforcer le système arabe de protection des droits de l'homme, conformément aux normes et exigences du développement durable", ajoute le communiqué.

Le représentant de l'Algérie a réitéré "l'appel au renforcement du système arabe de protection des droits de l'homme, conformément aux normes et exigences du développement durable", passant en revue certains aspects de l'expérience algérienne dans ce domaine à la faveur de deux modèles, le premier relatif à la solidarité face aux retombées des incendies "environnementaux" et le deuxième portant sur la solidarité face à la pandémie (Covid-19)".

M.Zaâlani a souligné que le CNDH "accorde un grand intérêt à la solidarité avec la population des zones d'ombre en témoignent les activités prévues à ce titre, et ce de par les efforts constants visant à étendre le champ d'application des droits de l'homme et libertés consacrés dans la Constitution et dans les différentes conventions internationales ratifiées par l'Algérie".

Dans son intervention, le président du Conseil, a également mis l'accent sur l'action de proximité et de solidarité vis-à-vis des catégories défavorisées en adoptant le principe d'évaluation continue.

"Le même responsable a mis en avant "la nécessité de renforcer le rôle consultatif systématique des instances nationales des droits de l'homme en matière de solidarité afin d'atteindre les objectifs de développement durable (ODD) dans la région arabe en échangeant les expériences et les solutions intelligentes dans le cadre du Réseau arabe des instances nationales des droits de l'homme".

En marge des activités de cette conférence internationale, le président du CNDH "s'est entretenu avec les responsables de plusieurs instances nationales des droits de l'homme sur la nécessité d'arrêter un programme d'action commune".