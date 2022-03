Tunisie: Sortir la Tunisie de ses blocages

Habib Karaouli, P.-d.g. de Cap Bank, a précisé, dans ce contexte, que la crise financière de 2008 ainsi que les événements du bassin minier qui se sont déclenchés, en cette même année, ont eu un impact extrêmement fort sur l'économie tunisienne. Il a noté que la révolution de 2011 trouve son origine dans des impératifs économiques et sociaux plutôt que dans des revendications politiques. Karaouli a souligné que toutes les politiques mises en place après 2011 ont échoué parce qu'elles n'ont pas traité les facteurs déclenchants de la révolution.

Par ailleurs, le banquier a mis l'accent sur la nécessité de s'atteler sur la question des entreprises publiques dont le poids pèse énormément sur l'économie avec ses 6 milliards de dinars de perte et 35 milliards de dinars d'endettement.

Il a ajouté que la pandémie a fait apparaître un nouveau type de chômage en Tunisie --celui des personnes qui perdent leurs emplois pour des raisons de crise--, une nouvelle forme de chômage qui nécessite un traitement particulier, notamment dans un contexte où il n'y a pas d'assurance chômage. Karaouli a aussi mis en exergue la nécessité de faire face à la mortalité des PME en Tunisie (60% des entreprises disparaîtraient après trois ans de leur création) et de réduire le périmètre de l'administration.

Il a affirmé que la pandémie a mis à nu les fragilités de l'économie tunisienne et a accru les disparités régionales, soulignant, dans le même sillage, l'ampleur du phénomène de désinvestissement dans les 13 gouvernorats de l'Ouest. L'économiste a conclu son intervention par une comparaison entre les périodes 69, 86 et 90 où l'économie a enregistré une croissance négative et dont le point commun réside dans un gouvernement qui, pour sortir de la crise, a réussi à adopter une vision claire avec des objectifs définis et à mettre à sa disposition les instruments et le programme nécessaires pour les atteindre.

De son côté, l'expert bancaire Achraf Ayadi a souligné que le déblocage de la question politique est un élément clé pour remettre les réformes sur les rails. Il a expliqué, dans ce sens, qu'en distribuant des droits sans avoir garanti de l'autre côté de la balance les revenus et les sources de financement, la Constitution a été particulièrement déséquilibrée. Selon l'expert, la Constitution doit être amendée parce qu'elle porte un projet de société que l'économie tunisienne n'est pas capable de tenir. Il a précisé que l'investissement public doit revenir à la charge. Et pour pouvoir avoir plus de marges de manœuvre fiscales et financières, Ayadi appelle à la mise en œuvre des réformes et à la stabilisation des relations avec les partenaires sociaux. Il a souligné l'importance d'anticiper les transformations profondes qui sont en train de s'opérer au niveau de la société tunisienne et qui sont reflétées par un taux de décrochage scolaire élevé et une montée en puissance de la femme dans le monde académique et dans le marché du travail.

L'intervention de Sofien Ben Aissa s'est principalement articulée autour de la transition énergétique. Il a mis l'accent sur les blocages des projets des énergies renouvelables au niveau de la Steg, précisant, dans ce sens, qu'un investissement de 600 Mégawatts, dont le taux d'exécution a atteint les 100%, est mis, actuellement, en suspens, en l'attente d'un raccordement au réseau de la Steg.

L'expert Ridha Chkoundali a énuméré les facteurs qui ont aggravé la situation économique et qui doivent être traités sur les courts et moyen termes pour permettre une transition de l'économie tunisienne. Il s'agit, entre autres, du phénomène de la corruption, des revendications sociales, de la répartition des richesses entre les régions, le secteur informel, l'essoufflement du modèle économique qui n'est plus en adéquation avec la structure de la main-d'œuvre. Pour l'universitaire, l'économie sociale et solidaire doit être partie intégrante du plan de développement.

Pour sa part, l'ancien ministre des finances, Ali Kooli, a souligné que dans les années 2000, la Tunisie a réussi à maîtriser son déficit budgétaire et son endettement sans pour autant mettre l'économie sur les bons rails. Il a, en somme, expliqué, qu'après 2011, l'instabilité gouvernementale n'a pas permis de mettre en place des politiques publiques à long terme et n'a pas favorisé la transformation de l'économie.

De son côté, l'ex-ministre chargée des grandes réformes, Lobna Jeribi, a fait savoir que, selon le mapping du blocage des projets publics, les acteurs locaux se sont avérés un facteur de blocage. Le manque d'appropriation des réformes et des projets était bien palpable au niveau des régions et des localités. Elle a appelé, dans ce sens, à renforcer l'approche participative de l'élaboration du nouveau plan triennal.