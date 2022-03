Tunisiens bloqués en Ukraine - Retour imminent

Les Tunisiens vivant en Ukraine et qui ont réussi à rejoindre la Roumanie et la Pologne seront rapatriés dans les prochains jours.

Un premier groupe de 130 citoyens attendent en Roumanie alors que 40 autres se trouvent déjà en Pologne.

Le ministère des Affaires étrangères renforce la présence de ses diplomates à Varsovie et à Bucarest dans le but d'apporter l'aide nécessaire aux Tunisiens qui parviennent à rejoindre ces deux pays et leur conseille de suivre les indications afin d'éviter tout risque.

Finalement, les recommandations répétées du Président Kaïs Saïed afin de tout mettre en œuvre pour venir en aide aux Tunisiens bloqués en Ukraine et la mobilisation du comité de crise chargé de suivre leur situation (relevant du ministère des Affaires étrangères) ont réussi à produire leurs premiers effets.

En effet, Mohamed Trabelsi, directeur de la diplomatie générale et de l'information au ministère des A.E., a souligné hier que "près de 130 Tunisiens attendent d'être rapatriés de Roumanie et 40 autres attendent en Pologne".

Il ajoute : "Pour le moment, près de 630 Tunisiens se sont déjà inscrits sur le site créé pour le rapatriement. Nous avons mis à leur disposition un avion militaire et deux numéros verts : 71.136.200 et 71.136.201".

Donc à analyser les déclarations du responsable tunisien, l'on peut comprendre que nos compatriotes qui se trouvent déjà en Pologne et en Roumanie (c'est-à-dire ceux qui ont réussi à franchir les frontières) seront rapatriés dans les jours à venir.

Quant à ceux qui sont toujours en Ukraine, ils essayent actuellement de trouver les moyens de transport à même de leur permettre de rejoindre les points frontaliers.

Et c'est dans ce contexte qu'on apprend, selon Sofiane Mattoussi, le président de l'Assocition Dar Tounès en Ukraine, que "cinq bus transportant 250 Tunisiens sont actuellement en route vers les frontières polonaise ou roumaine". La déclaration de Mattoussi date de la journée du dimanche 27 février, ce qui permet d'affirmer qu'ils se trouvent aujourd'hui, mardi 1er mars 2022, sur les frontières polonaises ou roumaines et qu'ils attendent déjà d'être embarqués vers la Tunisie.

Il est à préciser que certains parmi les membres de la communauté tunisienne en Ukraine ont atteint par leurs propres moyens la frontière polonaise, alors que d'autres sont parvenus à se rendre en Moldavie, comme l'a indiqué Othmane Jerandi, ministre des Affaires étrangères, à l'issue de son entretien, dimanche dernier, avec le Chef de l'Etat.

Jerandi tient à indiquer que des points d'attache ont été mis en place en Ukraine pour que les Tunisiens puissent effectuer des contacts à tout moment aux coordonnées qui leur ont été communiquées : numéros de téléphone, adresses ainsi qu'un numéro vert joignable à partir des pays limitrophes de l'Ukraine et même à partir de la Tunisie où les familles sont inquiètes pour leurs enfants et proches.

Par ailleurs et outre les numéros de téléphone mis à la disposition des Tunisiens en Ukraine et de leurs proches pour s'informer de l'évolution de la situation dans ce pays et aussi sur les points frontaliers où s'entassent ceux qui fuient les combats dont des ressortissants tunisiens (voir encadré), le ministère des Affaires étrangères tient à rassurer les familles et l'opinion publique qu'il est en contact avec toutes les parties intervenantes, y compris les autorités ukrainiennes et les organisations humanitaires à l'instar du HCR, de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge et de l'Organisation internationale pour les migrations.

Sur un autre plan, le ministère appelle les membres de la communauté tunisienne en Ukraine "à ne pas se risquer à partir seuls et à ne pas rompre la communication pour être au point de rassemblement prévu pour l'évacuation".

On apprend également que le personnel diplomatique a été renforcé dans les ambassades tunisiennes à Varsovie et à Bucarest et que des diplomates y ont été dépêchés pour être présents aux frontières et zones de transit ukraino-roumaines et apporter le soutien nécessaire aux membres de la communauté tunisienne en place.