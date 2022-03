Sénégal: Manquements notés dans une émission - Le CNRA exige des excuses publiques de Walf Tv

Dans un communique de presse le Conseil national de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) informe avoir mis en demeure la chaîne de télévision WALF Tv, suite à des manquements notés dans l'émission "Diné ak Diamono" du 24 février 2022.

Le 24 février 2022, à l'occasion de la diffusion de l'émission "Diné ak Diamono", WALF Tv a failli à sa responsabilité en laissant l'invité Monsieur Lamine Sall tenir des propos très dangereux pour la cohésion sociale et le maintien de la vie en société sans le recadrer ou l'interrompre, relève le communiqué daté du 28 février.

Le communiqué rendu public par le Groupe WALFADJRI condamnant les "propos irresponsables" de l'invité et s'insurgeant "contre un tel discours" et dans lequel le Groupe de presse présente ses excuses à la Communauté Catholique n'enlève en rien la faute commise par WALF Tv, et qui a entrainé une plainte officielle de l'Archidiocèse de Dakar, souligne le texte.

Le CNRA, après avoir visionné l'émission dit avoir constaté des manquements inacceptables à la réglementation selon le Cahier des charges relatif à l'établissement et/ou l'exploitation d'un service de télévision privée commerciale.

Le CNRA let en demeure WALF Tv de prendre les mesures appropriées pour mettre un terme définitif à de pareils manquements et à observer une application stricte de la réglementation. Il est demandé à la chaîne de télévision de présenter, notamment dans le prochain numéro de l'émission "Diné ak Diamono", ses excuses à la Communauté Catholique et aux Sénégalais. Le non-respect de la présente mise en demeure expose WALF Tv aux sanctions prévues par la loi, rappelle le CNRA.