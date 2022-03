Ile Maurice: Inscription aux examens de Cambridge de mai/juin 2022 - Une extension du délai réclamée

Du 2 au 4 mars 2022. C'est le délai de soumission pour les nouvelles entrées aux examens du School Certificate et Higher School Certificate en mai/juin 2022. Les responsables d'établissements doivent se rendre au Mauritius Examinations Syndicate (MES) pour les modalités, selon une circulaire de l'organisation. Sauf qu'avec des élèves en isolement, l'exercice risque de se compliquer, selon l'Union of Rectors and Deputy Rectors of State Secondary Colleges. Elle demande une semaine additionnelle.

Dans une circulaire en date du 24 février et envoyée aux chefs d'établissements, le MES stipule les modalités d'inscription aux examens de Cambridge pour mai/juin 2022. En effet, ces épreuves du SC et du HSC ont été reportées à octobre/novembre 2022, la possibilité d'y prendre part en juin a aussi été évoquée par le ministère de l'Éducation. À cet escient, les recteurs ne disposent que de trois jours, soit du 2 au 4 mars, pour finaliser les enregistrements de leurs élèves auprès du MES. "Les candidats, souhaitant prendre part aux examens de mai/juin 2022 doivent effectuer des entrées selon les matières qui figurent dans l'Updated Cambridge Guide to Making Entries ainsi qu'une liste additionnelle des A-Level subjects", précise la circulaire du MES.

Les nouvelles entrées sont sous la responsabilité des recteurs. Les fichiers correspondant aux inscriptions des candidats doivent être envoyés par courriel puis déposés au MES entre ce mercredi, jusqu'à vendredi. C'est là que la situation se corse, explique un membre de l'Union of Rectors and Deputy Rectors of State Secondary Colleges. "Nous comptons envoyer une lettre au MES. Le 1er mars est un congé public. À partir de ce mercredi 2 mars, on nous demande de porter tous les papiers et de faire très attention qu'il n'y ait pas d'erreurs. Mais comment voulez-vous qu'il n'y en ait pas si on nous presse dans la soumission des documents ?" Il explique que certains élèves sont absents de l'école alors que d'autres sont en isolement. D'où la nécessité d'accorder plus de temps pour bien compléter l'exercice.

"On veut voir le MES comme un partenaire crédible et sérieux plutôt qu'une entité qui exerce la pression. Il faut que cet établissement comprenne la réalité du terrain. Dans la lettre, on demande une extension d'une semaine. Ceci s'inscrit dans un esprit de partenariat", déclare-t-il. D'après les pédagogues, il est estimé qu'environ un millier, soit environ 10 % des candidats, pourrait prendre part aux examens de Cambridge en mai/juin 2022.