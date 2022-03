Congo-Brazzaville: Journée mondiale de la protection civille - Le Congo satisfait des avancées enregistrées

A l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la protection civile, le 1er mars, le gouvernement a rendu publique une déclaration par l'entremise du ministre de la Sécurité et de l'Ordre public, Raymond Zéphirin Mboulou, dans laquelle il se félicite des avancées enregistrées dans la prévention des catastrophes.

Le ministre Raymond Zéphirin Mboulou a indiqué que " la célébration de cette journée a pour objectif d'attirer l'attention des pouvoirs publics et des collectivités locales sur le rôle majeur de la protection civile, dans ses missions de secours, de défense civile et de sensibilisation de la population sur les mesures à adopter dans les situations d'urgence liées aux catastrophes et crises".

Pour le cas du Congo, a-t-il poursuivi, l'expérience du drame du 4 mars 2012, avec près de 25 000 personnes déplacées, a permis de fonder une politique de mobilisation générale, où la population s'était associée à la force publique à travers les forces civiles pour une réponse, en termes d'intervention, de protection et d'assistance, avec un engagement et un professionnalisme remarquables.

Par ailleurs, dans la stratégie nationale de lutte contre la pandémie de coronavirus, le ministre a salué l'implication déterminante de la sécurité civile. " La haute performance réalisée par les services de secours, depuis l'apparition de la pandémie, lui vaut des félicitations du gouvernement, ainsi que la reconnaissance des familles auxquelles des secours ont été apportés de jour comme de nuit", a-t-il noté.

En outre, le ministre a relevé qu'aux côtés des autres composantes de la force publique, notamment dans le cadre de l'opération "Mobikisi", l'action de la sécurité civile, sigulièrement en période de confinement et sous le règne du couvre-feu, révèle 2692 femmes transportées pour douleurs d'accouchement du domicile aux hôpitaux; le transport et la gestion des cas suspects vers les différents centres de prise en charge; le déploiement du personnel de santé de la sécurité civile dans les centres de prise en charge; l'utilisation des ambulances de la sécurité civile par la commission de prise en charge et la sensibilisation de la population au respect des gestes barrières et sur l'importance de la vaccination.

En ce qui concerne le rôle des volontaires, Raymond Zéphirin Mboulou a relevé que dans la perspective participative à cet élan de solidarité et cette oeuvre de secours, le Congo continue de travailler avec la Croix-Rouge et certaines sociétés pour des formations initiales d'intervention et d'assistance.

Notons que cette année, le thème retenu est "La protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre la pandémie".