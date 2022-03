Gabon: Ogooué-Lolo - Les membres du PDG sur le Mont Iboundji

En marge du "week-end politique", les membres du parti démocratique gabonais de la province de l'Ogooué-Lolo ont visité le Mont Iboudji la semaine écoulée. Une randonnée qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du tourisme au Gabon en général et dans la province en particulier.

Le Secrétaire national, Christian Louembet Onguélé, le Membre du Comité Permanent du Bureau Politique, Blaise Louembé, le député du département de l'Offoué-Onoye, Jean Bosco Mbagou et la délégation qui les accompagnait, ont pu découvrir les merveilles de la biodiversité autour du Mont Iboundji, ce sommet du Gabon situé dans le massif du Chaillu et qui s'éléve à 972 mètres d'altitude.

C'est en marge du lancement des activités politiques dans la province de l'Ogooué-Lolo, que les membres du parti démocratique gabonais, à l'invitation de l'honorable député, Jean Bosco Mbagou, ont effectué une randonnée sur le Mont Iboundji. Une excursion qui pour certains d'entre eux, s'inscrit dans la promotion de l'écotourisme dans le pays.

Cette visite est une première pour beaucoup des randonneurs. C'est le cas du Secrétaire national, Christian Louembet Onguélé qui est heureux et fier de la beauté de la biodiversité qu'il découvre davantage . "J'ai lu l'histoire du Gabon, surtout en géographie, à l'école primaire, au secondaire, même aux études supérieures. Le mont Iboundji est resté pour moi un aspect théorique. Or là, nous avons la réalité des faits. C'est le point culminant du Gabon. Il était nécessaire que nous arrivons ici, voir la réalité du patrimoine naturel gabonais. C'est une belle expédition qui mérite d'être suivie par d'autres touristes" apprécie t-il, comme pour magnifier le mont Iboundji à sa juste valeur.

Blaise Louembé, Membre du Comité Permanent du Bureau Politique, habitué à ce genre d'exercice, a salué l'initiative et dit du bien des chutes de Moupoula et de la richesse qu'offre la biodiversité dans cet espace. Beaucoup parmi les membres de la délégation qui accompagnaient les cadres du parti, étaient aussi émerveillés des symphonies qui se dégageaient de la chute et des espèces que regorge la forêt qui entoure le mont Iboundji.

La délégation été invitée à l'abandonnée sur le mont Iboundji par le député Jeans Bosco Mbagou, rappelle le député Blaise Louembé qui a exprimé la portée de l'exercice de l'excursion. "Nous avons par différentiel, gravi 323 mètres entre le point de départ et le point d'arrivée. C'est à dire, nous avons fait l'équivalent de 111 étages d'un immeuble. On a fait 11 fois l'immeuble des Arcades, qui est l'un des points les plus hauts de la ville de Libreville. Imaginons que l'on cumule 11 fois l'immeuble des Arcades" précise l'ancien TPG.

L'ancien ministre Blaise Louembé n'a pas manqué de féliciter tous les randonneurs qui ont pris part à cette excursion pour montrer à quel degré, le paysage local est magnifique, à quel degré la botanique et les chutes sont elles aussi magnifiques. Les populations locales ont elles aussi apprécié cette initiative sportive et touristique.