Congo-Kinshasa: Annonçant le report de la visite du couple royal belge à Kinshasa - Guylain Nyembo - "Le nouveau calendrier sera communiqué dans les prochains jours"

Initialement prévue du 6 au 10 mars 2022, la visite officielle du couple royal belge à Kinshasa, Capitale de la République Démocratique du Congo, est reportée pour une date ultérieure.

Cette annonce a été faite hier par le Directeur du cabinet du Chef de l'Etat, Guylain Nyembo. Dans son communiqué, ce dernier précise que le Président Félix Tshisekedi et Sa Majesté le Roi Philippe de Belgique ont décidé de ce report en signe de compassion aux victimes des évènements malheureux qui secouent actuellement l'Ukraine à la suite des frappes russes et de la crise générée par ce désastre en Europe. Cependant, Guylain Nyembo confirme que rien n'est perdu et rien n'est changé, car un nouveau calendrier sera publié dans les jours à venir.

Pour rappel, Félix Tshisekedi s'était engagé à faire venir le Roi Philippe et la Reine Mathilde pour une visite officielle de quatre jours dans le cadre de renforcement des relations bilatérales entre la République Démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. A sa suite, le couple royal belge était annoncé avec une forte délégation composée notamment, du Premier Ministre Alexander De Croo, la Vice-première ministre et ministre des Affaires Etrangères, Madame Sophie Wilmes ainsi que la ministre de la Coopération au développement, Meryame Kitir.