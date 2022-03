Cote d'Ivoire: "Les religions doivent être le fondement de la paix" - Déclaration interreligieuse à Abidjan

Abidjan — " La solidarité, la fraternité et le dialogue entre toutes les religions doivent être la base même de la paix sociale ", ont déclaré les chefs religieux chrétiens et musulmans réunis à Abidjan pour le Symposium international sur le thème " Le message éternel des religions ".

Cette initiative du Conseil supérieur des imams, mosquées et affaires islamiques de Côte d'Ivoire (Cosim) et de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains s'est tenue à Abidjan, du 23 au 25 février, et a réuni des centaines de participants chrétiens et musulmans.

Les chefs religieux réunis dans la capitale économique ivoirienne estiment que "la solidarité, la fraternité et le dialogue entre toutes les religions doivent être le fondement même de la paix sociale". L'un des objectifs du symposium international était donc d'assurer "la pérennité du message éternel de paix pour la société ivoirienne et africaine et pour l'humanité".

Dans leur déclaration, les chefs religieux "appellent toutes les forces vives des pays africains à rester unies face aux dangers de la division, à ne pas céder aux menaces et aux informations propagées à dessein pour perturber nos sociétés" et appellent à la "coopération entre les religions" pour faire face aux multiples crises qui secouent le continent, "notamment sanitaires, alimentaires, environnementales, économiques et sociales".

Les religieux musulmans et chrétiens demandent donc de se mobiliser et de s'attaquer aux changements climatiques néfastes ; de jouer chacun son rôle dans la protection de la biodiversité de l'environnement en Côte d'Ivoire et dans tous les pays africains, en faisant des sacrifices importants pour le bien des générations futures et en travaillant ensemble".