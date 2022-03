Congo-Brazzaville: Pisciculture - Réhabilitation des étangs détruits dans les cours d'eau du Lualaba

L'Observatoire africain des ressources naturelles (Afrewatch) a salué, dans un tweet du 1er mars, le début de réhabilitation des étangs piscicoles des communautés ayant subi des impacts négatifs suite au déversement d'acide dû à l'explosion des tanks de Kamoto Copper Company (KCC), filiale de Glencore, au Lualaba.

Oeuvrant dans le secteur des ressources naturelles, Afrewatch a dénoncé le déversement de l'acide sulfurique dans les cours d'eau du Lualaba, notamment dans les rivières Dikulwe et Luilu, après explosion des tanks de KCC. D'après cette organisation, aucune information n'a été donnée à la population de ces lieux sur cet incident et ses implications sur la santé et l'environnement.

Afrewatch a indiqué que c'est depuis la nuit du 19 au 20 mars 2021 que des quantités énormes d'acide sulfurique qui proviendrait de l'usine de KCC se sont déversées dans plusieurs cours d'eau, dont les deux rivières précitées, situées entre le village Noa et le quartier Sapatelo.

S'appuyant sur des sources concordantes, cette organisation a fait savoir qu'il s'agissait de l'explosion des vannes des tanks contenant chacun de l'acide sulfurique, placés dans la cave de l'usine de KCC qui exploite du cuivre et du cobalt dans la province du Lualaba. " Afrewatch note que c'est suite à la négligence que cet incident s'est produit, alors qu'il aurait pu être évité. Car ça fait déjà dix-sept jours que les acides stagnent dans l'environnement et d'autres sont en train d'être emportés par des eaux des pluies ou des cours d'eau.

Depuis l'incident, les agents de KCC effectuent chaque jour trois fois le prélèvement de l'eau de la rivière Luilu sur l'axe Sapatelo-NOA ", avait noté, en son temps, cette organisation, en relevant la " complicité de l'Etat congolais dans cette violation du droit à un environnement sain pour la population qui environne KCC ".

Notant des dégâts humains enregistrés dont des toux et rhumes, des douleurs thoraciques et des maux de tête observés chez les travailleurs qui étaient présents sur le site et d'autres qui étaient commis à l'intervention pour atténuer les effets de l'acide dans la concession, ainsi que sur la population environnante, Afrewatch a également relevé les dommages sur l'environnement.

Elle avait recommandé, en son temps, au gouvernement du Lualaba de " mettre sur pied une commission d'enquête interministérielle, composée des ministères de Mines, de l'Environnement et de la Santé, qui aura pour mission d'évaluer le degré de pollution de l'environnement ainsi que déterminer l'étendue de la zone affectée par les acides ".

L'organisation exhortait à la publication du rapport d'enquête ainsi qu'à l'amorce sans délai du processus de dépollution de la zone affectée. Aujourd'hui que ses recommandations sont suivies, Afrewatch pense que ce processus ira jusqu'à la fin.