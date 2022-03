Congo-Brazzaville: Cinef - La sixième édition annonce la couleur

Un appel à films a été lancé depuis le 24 février, à l'intention des cinéastes intéressés à inscrire leurs réalisations jusqu'au 25 mai pour le compte du festival qui se tiendra du 3 au 10 septembre 2022, à Kinshasa.

Le festival du Cinéma au féminin (Cinef) a officiellement démarré l'inscription des films pour sa sixième édition par le biais de son appel à films ouvert pendant trois mois, soit du 24 février au 25 mai. L'organisation conduite par la directrice et initiatrice de l'événement dédié au 7e art féminin, Clarisse Muvuba, a rappelé le criterium qui demeure le même que celui des années précédentes.

En effet, il est important, a-t-on précisé, que les postulants en tiennent scrupuleusement compte. Savoir que le film proposé " doit être réalisé ou (co)réalisé par une femme, ou encore produit ou coproduit par une ou des femmes ". Et de renchérir : " Si le film est réalisé par un homme, l'histoire doit tourner autour de la femme ".

Ce, eu égard à la vocation du Cinef qui, comme le laisse entendre son nom, s'emploie à la promotion des œuvres cinématographiques réalisées par les femmes ou traitant des sujets qui mettent en avant la femme ou du moins l'ont pour personnage principal. Par ailleurs, renseigne encore le Cinef, " le film peut concourir aux prix des meilleures techniciennes si les postes ont été occupés par une femme ".

L'inscription au Cinef se fait en ligne via un formulaire à remplir sur les sites www.cinef-festival.org ou www.filmfreeway.com/cinef, selon que l'on est francophone ou anglophone. Plus de détails et des informations supplémentaires y sont reprises à ce sujet. Ainsi donc, comme promis avec la reprise effectuée avec l'édition de l'année dernière tenue du 25 septembre au 1er octobre 2021, le Cinef veut reprendre ses marques dans la sphère en ébullition du septième art congolais.

Pour l'heure, l'on n'en sait pas plus sur le festival dont la 5e édition avait choisi de mettre les projecteurs sur les performances, talents et apports des femmes cinéastes qui ont marqué de leur empreinte l'histoire légendaire de l'Afrique pour son éveil et sa civilisation. D'où le thème " Il n'y a de véritable renaissance que lorsque la femme est libérée ".

Il faudra attendre quelques mois encore avant d'en savoir davantage sur l'édition en préparation, aucune information n'a encore filtré à ce sujet. Mais, il nous revient que le Cinef veut, comme à l'édition précédente, faire en sorte de ramener à Kinshasa le meilleur du cinéma africain. En effet, l'on se souvient que l'année dernière, l'organisation avait jeté son dévolu sur le Sénégal. Invité d'honneur, le pays de Léopold Sédar Senghor avait marqué la 5e édition avec la participation de deux actrices de la série phénomène d'alors "Maîtresse d'un homme marié".

Le bonheur des cinéphiles était à son comble. Ils avaient apprécié de rencontrer et pour plusieurs de discuter mais aussi de faire des selfies avec la belle Ndiaye Ciré Ba, alias Djalika, et Ndeye Binta Leye qui campe le rôle de Lala, l'épouse trompée. Les stars étaient accompagnées de la réalisatrice de la série Kalisa Sy.

Il sied de rappeler que pour sa 5e édition, le Cinef avait sélectionné cinquante-trois films dont trente-quatre fictions (quatre longs métrages et trente courts métrages), seize documentaires (sept longs métrages et neuf courts métrages) et trois séries venues d'Afrique mais aussi d'Europe et des Amériques.