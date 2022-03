Congo-Brazzaville: Journée internationale de la femme - Pointe-Noire se mobilise déjà

Les femmes de Pointe-Noire des différents secteurs d'activité se sont retrouvées, il y a quelques jours, pour discuter et surtout échanger sur les préparatifs de la Journée internationale pour les droits des femmes, qui sera célébrée le 8 mars prochain.

Il ne reste plus qu'une semaine avant le 8 mars, date à laquelle les femmes du monde entier seront dans la rue pour réclamer leurs droits. Cette journée sera également celle de mobilisation pour les femmes de Pointe-Noire, qui se sont retrouvées pour la préparer au mieux.

Sous la houlette de Félicité Diop Meno-Tchiloumbou et Aimé Nkounkou, respectivement directrice départementale de la Promotion de la femme et directeur départemental de l'Intégration de la femme à Pointe-Noire, cette rencontre a permis à ces femmes de repenser cette journée.

Plusieurs opérations seront organisées dans la ville océane et un programme d'activités sera proposé, au nombre desquelles une causerie-débat et une marche sportive.

La Journée internationale de la femme sera célébrée cette année sur le thème " L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ", en reconnaissance de la contribution des femmes et des filles du monde entier qui mènent l'offensive quant à l'adaptation et la réponse aux changements climatiques et à leur atténuation, en faveur de la construction d'un avenir plus durable pour toutes les personnes.

Officialisée par les Nations Unies en 1977, la Journée internationale de la femme trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragettes du début du XXe siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote. C'est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, les groupes et associations de militantes préparent des manifestations, pour fêter les victoires et les acquis, faire entendre leurs revendications, afin d'améliorer la situation des femmes.

Notons que la Journée internationale des droits des femmes est un temps fort de sensibilisation et de mobilisation. Des conférence-débats, des ateliers de réflexion et autres initiatives culturelles seront organisés par des associations de femmes évoluant dans la ville de Pointe-Noire.