Afrique: La Journée Africaine de l'Alimentation Scolaire en photos

8 raisons pour lesquelles le Programme alimentaire mondial célèbre le 1er mars - et un regard particulier sur le Bénin

1 Mars 2022, WFP Staff

Depuis 2016, la Journée africaine de l'alimentation scolaire est un point de ralliement, rassemblant les acteurs des secteurs public, privé, de la société civile et multilatéral, pour galvaniser le soutien politique à l'adoption et à la conduite de programmes d'alimentation scolaire.

1. Plus de 60 millions d'enfants à travers l'Afrique vivant dans l'extrême pauvreté n'avaient pas accès aux programmes d'alimentation scolaire en 2019 (la dernière année pour laquelle des chiffres complets sont disponibles). C'était avant que la pandémie de coronavirus ne fasse des ravages sur la fréquentation des écoles.

En avril 2020, 42 pays d'Afrique subsaharienne avaient annoncé la fermeture d'écoles, laissant environ 50 millions d'enfants sans accès à l'éducation ni aux repas scolaires.

2. Au cours des cinq années précédant 2019, le nombre d'enfants recevant des repas scolaires est passé de 38 millions à 65 millions avec des pays à faible revenu allouant davantage de fonds aux programmes- un signe des progrès énormes que les gouvernements peuvent faire lorsqu'il y a une volonté politique.

Les plus grandes lacunes en matière d'alimentation scolaire se trouvent dans la région du Sahel et dans la Corne de l'Afrique, ce qui confirme que la couverture est la plus faible là où les besoins sont les plus grands. Cette inégalité semble avoir considérablement augmenté tout au long de la pandémie.

Dans ce contexte, l'alimentation scolaire à base de produits locaux peut changer la donne pour garantir que cette génération d'enfants, ayant manqué les interventions en matière d'éducation, de santé et de nutrition, ne soit pas laissée pour compte.

4. Améliorer la nutrition et la santé des enfants, c'est investir dans les générations futures et la prospérité même des pays ; 80% des programmes de repas scolaires africains sont financés par les gouvernements nationaux.

5. Des études montrent que les programmes de repas scolaires peuvent augmenter la scolarisation de 9 % en moyenne et sont efficaces pour augmenter la fréquentation scolaire des filles, réduisant ainsi les risques de mariage précoce, de travail des enfants et de grossesses précoces et chez les adolescentes.

Avec la production locale, la nourriture est achetée localement. Cela contribue à la stabilité des marchés, stimule l'agriculture locale, a un impact sur la transformation rurale et renforce les systèmes alimentaires locaux.

6. On estime que 1 700 emplois sont créés pour 100 000 enfants nourris grâce aux programmes de repas scolaires.

7. L'alimentation scolaire, en particulier lorsque les repas sont enrichis ou complétés, peut réduire la prévalence de l'anémie jusqu'à 20 % chez les filles.

8. La valeur des repas à l'école équivaut à environ 10 % du revenu d'un ménage. Pour les familles avec plusieurs enfants, cela peut se traduire par des économies substantielles. Selon une récente analyse de Harvard, chaque dollar américain investi dans les repas scolaires rapporte jusqu'à 9 dollars américain en retombée économique.

Benin: Le gouvernement ouvre la voie avec le soutien du PAM

Sous une cuisine au toit de chaume installée dans le jardin, Bénédicte fait sauter son gari, une farine de manioc transformée localement. Dans un coin de sa maison, un petit groupe de clients fait déjà la queue en attendant les spécialités poêlées populaires.

"Je vends mon gari en différentes tailles pour que tout le monde puisse y avoir accès. Certaines personnes l'utilisent comme bouillie, tandis que d'autres l'utilisent comme accompagnement pour manger du poisson, de la viande, des feuilles vertes", dit-elle.

Dans la commune de Dangbo - à environ 60 km au sud-est de Cotonou, la capitale économique du Bénin, Bénédicte cultive du manioc et vend des produits à base de manioc.

"Trois de mes (cinq) enfants vont à l'école ici à Dangbo où ils reçoivent des repas scolaires quotidiens", dit-elle.

"Lorsque je prépare mon gari, j'en vends une partie pour répondre à nos propres besoins et je partage toujours une petite partie avec l'école pour soutenir l'alimentation scolaire."

A Dangbo, le gouvernement du Bénin, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial (PAM), met en œuvre le programme national d'alimentation scolaire ciblant 12 600 enfants dans 52 écoles primaires.

En tant que parent, Bénédicte s'est portée volontaire pour fournir des services de cuisine cinq jours consécutifs par mois à l'école primaire de Fingninkanmè dans la commune de Dangbo.

"Je suis fière de me réveiller le matin pour cuisiner et servir des repas scolaires à nos enfants", dit-elle.

Pour assurer la durabilité et l'appropriation communautaire du programme de repas scolaires, le gouvernement du Bénin encourage la participation locale des parents sous diverses formes : cuisiner, fournir du bois de chauffage, aller chercher de l'eau, s'occuper du jardin de l'école ou fournir des ingrédients pour la nourriture.

Depuis 2020, un groupe de femmes de la commune de Dangbo a généreusement accepté de soutenir le programme de l'école primaire de Fingninkanme en fournissant des légumes frais, du gari fortifié, des fruits et de l'argent pour aider à diversifier les repas

Soutenant l'initiative des femmes, la fondation Choithrams, partenaire du PAM, a financé la formation du groupe et fourni des équipements pour la production et la transformation des aliments. Une partie de la nourriture produite est livrée directement à l'école, et le reste est vendu pour répondre aux besoins des participants.

Au total, 37 femmes de la commune de Dangbo, dont Bénédicte, ont été formées à la production de savon, de lait de soja et à la transformation du manioc en gari.

Comme leurs enfants ont des repas nutritifs tous les jours à l'école, des femmes comme Bénédicte ont désormais plus de temps pour diversifier leurs activités.

"Cette année, j'ai acheté deux parcelles supplémentaires où je cultive maintenant du maïs, des arachides et du manioc", dit-elle. "Cela me permettra de payer les frais de scolarité et les uniformes de mes enfants. Mon plus grand rêve est d'ouvrir un grand magasin ici où je pourrai vendre plus d'aliments transformés."

Cette année, le programme national d'alimentation scolaire soutient plus de 700 000 enfants dans 3 800 écoles à travers le pays.

D'ici la fin de 2022, trois écoles primaires sur quatre au Bénin recevront des repas scolaires quotidiens grâce au financement du gouvernement, ce qui en fera le premier gouvernement donateur pour l'alimentation scolaire en Afrique de l'Ouest.

En 2021, le PAM a injecté 2,54 millions de dollars dans l'économie locale en achetant 4 000 tonnes de nourriture auprès de commerçants locaux et de petits exploitants agricoles pour le programme d'alimentation scolaire.