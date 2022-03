Congo-Brazzaville: Evénement - Wenge Musica 4x4 Tout terrain ressuscité

Les ténors du mythique orchestre, disloqué il y a vingt-cinq ans, se sont réunis autour du producteur congolais Amadou Diaby, le 28 février, pour un projet avec à la clé l'enregistrement, au Cap-Vert, d'un mini album de quatre titres et une série de concerts à Kinshasa dont le premier sera livré le 30 juin au stade des Martyrs.

Des répétitions sont programmées à Kinshasa à partir de la mi-avril comme lancement du projet avant le départ pour le Cap-Vert, aux dires d'Amadou Diaby, initiateur de la réconciliation et des retrouvailles de Wenge Musica 4x4 Tout terrain. A cet effet, il a réuni plus de dix-huit anciens sociétaires, le week-end dernier à Paris.

Les concerts en préparation auront comme point de départ le stade des Martyrs, à Kinshasa. Le producteur a expliqué à Top Congo : " Nous projetons un concert le jour de l'indépendance car du fait d'avoir commencé leur polémique, ils se sont querellés, brouillés et déchirés. Il semble indiqué qu'ils se remettent ensemble à une occasion aussi importante que celle de la fête de l'indépendance pour mettre fin à toute polémique de manière solennelle ".

La nouvelle défraie donc la chronique ces dernières vingt-quatre heures. Elle est bien au-delà de ce qu'auraient espéré les fans nostalgiques du groupe qui a marqué leur jeunesse. Bien plus qu'une simple réconciliation de ses anciens sociétaires devenus presque tous leaders de leurs propres formations musicales, Wenge Musica 4x4 Tout terrain va se reconstituer autour d'un projet à deux étapes sous la houlette d'Amadou Diaby.

Au micro de Christian Lusakueno présent sur les lieux, Werrason a affirmé que les retrouvailles organisées à Paris étaient " une initiative d'Amadou ". Le contrat de production signé le 28 février avec lui est un engagement pris par Werrason, JB Mpiana, Didier Masela et Alain Makaba, incluant la réalisation d'un album et un concert. Du reste, l'histoire de Wenge est digne de faire l'objet d'un documentaire au regard de ce qu'elle représente dans l'épopée musicale congolaise, a affirmé le producteur.

" Jusque-là, l'occasion ne s'était pas présentée pour contenter les mélomanes nostalgiques de cette époque où nous faisions grand succès. D'ordinaire, nous ne jouons pas les titres d'autrefois car chacun des auteurs a créé son groupe et nous nous gardons d'interpréter les chansons des autres. Mais voilà que grâce à Amadou, l'occasion se présente enfin. Plusieurs ont tenté de nous réunir, notamment de grands sponsors mais ils n'y sont jamais parvenus.

Amadou y est arrivé. Je suis venu de Kinshasa uniquement pour répondre à ce rendez-vous et JB du Texas. Nous avons rencontré nos anciens collègues et pris langue avec eux. Tout est bien et va se faire normalement ", a assuré le Roi de la Forêt au patron de Top Congo d'un ton affable.

Symbole de l'unification

" Sur demande du Congo, de l'Afrique, je dirai même du monde entier désireux de retrouver l'orchestre mythique Wenge Musica 4x4 Tout terrain, aujourd'hui, nous sommes devenus le symbole de la division, avec cette expression devenue commune lors d'une séparation : " Wenge epanzani ", a dit Blaise Bula en riant.

Et de renchérir, après avoir remercié Amadou pour son initiative : " Je parle beaucoup plus pour ce que cela représente pour nous-mêmes. Nous faisons de la musique pour le plaisir du public mais de nous retrouver comme à l'époque ensemble pour des passages à la radio, cela me réjouit personnellement ".

Comme l'a fait remarquer Blaise Bula, la venue d'autres anciens sociétaires du groupe de Kinshasa est le signe que la volonté était partagée pour ces retrouvailles. Occupé au studio pour un projet personnel, et donc absent lors des grandes retrouvailles la veille de la signature du contrat, le 27 février, le chanteur a assuré de sa participation au projet. " Pour moi, c'est le symbole de l'unification. La cruche était brisée mais pour la première fois, elle va être recollée ", a affirmé l'interprète du tube Okota.

Pour ce qui est du répertoire du prochain concert, Blaise Bula a averti : " Les gens aimeraient revivre l'ambiance des anciens succès de Wenge, écouter nos anciennes chansons car nous avons bercé toute une génération. Non seulement cela, "rendez-vous na kitata yang'oyo te !" (Le fameux rendez-vous dans le futur nous y sommes !) ". Et de conclure avec le même enthousiasme : " Mais le projet revient aussi à réaliser un nouvel album tous ensemble ".

Amadou Diaby a pour sa part dit que vingt-cinq ans après la dislocation, il fallait passer à autre chose et mettre fin à la polémique autour de ce passé marqué par une division entrée dans les annales comme le soulignait déjà Blaise Bula. Tenant Wenge Musica pour " l'équipe nationale culturelle " de la République démocratique du Congo du fait de la diversité des origines régionales et tribales de ses membres regroupant à la fois des " Kongo, Luba, Mongo, etc ".