Congo-Brazzaville: Fécoju-Da - Mise en place de la commission des judokas de la diaspora

Profitant de leur séjour en Europe, le président de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées (Fécoju-Da), Me Francis Ata, et quelques membres du bureau exécutif ont officiellement installé les membres de la commission des judokas de la diaspora pole Europe.

La représentation de la Fécoju-Da en Europe et une partie de l'Amérique latine est désormais fonctionnelle. La cérémonie d'installation de la commission des judokas de la diaspora pole Europe s'est, en effet, déroulée au centre sportif Charles-Peguy, dans la ville de Colombe.

Le président de cette fédération a rappelé le rôle de ladite commission et a exhorté ses membres à plus d'abnégation et au professionnalisme. Avec pour mission de recenser, redynamiser, former et entretenir les judokas congolais sous sa tutelle, cette structure marque bien le retour du judo congolais sur la scène internationale.

Me Ata pense que les membres de la commission doivent rassembler et recenser les judokas congolais en Europe. " Vous avez la mission d'établir un fichier général de tous les judokas congolais évoluant en Europe, détecter et former les athlètes capables de représenter et défendre les couleurs nationales ici en Europe ", a-t-il indiqué.

Cette commission, la première du genre, grâce à son organisation et sa composition, est dirigée par Me Patou Franck Ngaïla.